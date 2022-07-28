Відразу після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи: негайно прямуйте в укриття

Містяни вже нарахували п’ять вибухів.
Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
За попередньою інформацією, летять ракети з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.
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