"Відрядження" на курорти: як військова з Полтавщини забула про службу, але не про зарплату

Військова з Полтавщини відвідувала закордонні курорти і отримувала зарплату під час служби.

Військова з Полтавщини "проїздила" 190 тис. грн зарплати, відпочиваючи за кордоном під час війни

Військова з Полтавщини «проїздила» 190 тис. грн зарплати, відпочиваючи за кордоном під час війни / © Державне бюро розслідувань

На Полтавщині військовослужбовиця замість служби «каталася» по закордонних курортах.

Про це передає пресслужба ДБР.

За словами правоохоронців, замість проходження служби військовослужбовиця регулярно без будь-яких законних підстав на те виїжджала за кордон на відпочинок.

Протягом 2022–2024 років жінка вісім разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі.

Попри відсутність на службі, військова продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули, внаслідок чого з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тис. грн.

Зловмисниці інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі. Сама «мандрівниця» уже відшкодувала безпідставно отримані кошти. Також перевіряються дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати попри відсутність на службі.

Раніше ми писали, що на Вінниччині колишній начальник ДСНС експлуатував співробітників на власних будівництвах.

