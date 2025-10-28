Відрядження за "довідкою" вже не працює: прикордонники викрили схему

Затриманий / © ДПСУ

У Вінницькій області, у пункті пропуску «Могилів-Подільський«, прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон, пред’явивши підроблені документи про нібите службове відрядження.

Про це повідомили у ДПСУ у Telegram.

За його легендою, чоловік прямував до Болгарії для участі у тренінгу з підвищення кваліфікації як інженер монтажної компанії. Під час перевірки порушник зізнався, що документи придбав у невідомої особи за 20 тисяч доларів.

Через виявлені порушення прикордонники не пропустили чоловіка через державний кордон. Інформацію про інцидент передано до Національної поліції України для подальшого реагування.

