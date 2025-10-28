- Дата публікації
Відрядження за "довідкою" вже не працює: прикордонники викрили схему
Порушнику відмовили у виїзді за кордон через фальшиві документи
У Вінницькій області, у пункті пропуску «Могилів-Подільський«, прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон, пред’явивши підроблені документи про нібите службове відрядження.
Про це повідомили у ДПСУ у Telegram.
За його легендою, чоловік прямував до Болгарії для участі у тренінгу з підвищення кваліфікації як інженер монтажної компанії. Під час перевірки порушник зізнався, що документи придбав у невідомої особи за 20 тисяч доларів.
Через виявлені порушення прикордонники не пропустили чоловіка через державний кордон. Інформацію про інцидент передано до Національної поліції України для подальшого реагування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з-поміж 3,7 мільйона чоловіків боєздатного віку понад пів мільйона наразі ухиляються від військової служби.