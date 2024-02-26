Відрізав голову і кінцівки та вивіз до лісу у валізі: деталі моторошного вбивства у Харкові

У Харкові чоловік вбив та розчленував дружину, з якою вже розлучився. Він стежив за її соцмережами та читав кожне листування. А коли побачив повідомлення дружині від колеги, “вирішив покарати” через ревнощі.

Про це розповів начальник слідчого управління нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

“Ця історія — ніби епізод з кримінального серіалу. Але все це відбулося днями в Харкові, злочин вже розкрили. Олексій та Марія — вони одружені багато років. Він має дві вищі освіти — економіст та психолог. Вона — балетмейстер театру. Цьогоріч пара вирішує жити окремо та по черзі брати дитину. Цивілізовано розходяться”, — розповів Болвінов.

Інсценування побачення

За його словами, у той день 12-річний син подружжя був у бабусі та дідуся. Чоловік приїхав до дружини з валізою на колесах, нібито щоб забрати речі. А вже за кілька днів матір жінки заявила, що її донька зникла.

Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди “романтичного вечора”. Тож чоловік одразу заявив, що дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає.

Жахлива знахідка

Однак цукерки, бокали та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих, з'явилася думка про інсценування. Поки чоловік наполягав на своїй версії, слідчі почали перевіряти кожну адресу, пов'язану з цією родиною. Так, під час ретельного огляду напівзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки на сусідній ділянці. Виявилося, що це були рештки жінки — співпали зразки з обгорілого тіла зі зразками матері зниклої.

У старому льосі знайшли тіло без голови та кистей. Вбивця намагався його спалити — обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоха, щоби полум'я не перекинулося на будинок. Через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю.

На згарищі також знайшли фірмовий значок від валізи. Чоловік продовжував наполягати, що у своїй валізі привіз додому консерви. І навіть показав таку саме валізу, як на відео з камер. Втім обдурити слідство йому не вдалося — фірмовий значок там був у зовсім іншому місці, ніж на валізі, з якою він виходив з під'їзду.

Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Чоловік врешті зізнався, що штовхнув її у ванній, бив ножем в тулуб, врешті розчленував і виніс з квартири у пакеті та валізі на колесах.

Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Виявилося, що він вже давно стежив за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав кожне листування. А через повідомлення від колеги відчув ревнощі та “бажання покарати”, пише Болвінов.

Деталі жорстокого вбивства

“Йде на балкон, дістає будівельну плівку. Спочатку відрізає їй кисті, потім голову. Запаковує все — відрізані частини тіла в пакети, решту — в ту саму валізу. Згодом саме вона допоможе слідчим дізнатися правду. А тим часом чоловік все прибрав та вимив на місці злочину”, — розповів Болвінов.

Завантаживши все у машину, чоловік поїхав до посадки — там закопав руки. Далі проїхав ще близько кілометру і закопав пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. Саме тіло, скоріш за все, заздалегідь планував спалити. До дачної ділянки їхав вже з каністрами з пальним.

За даними слідчих, чоловік не лише інсценував побачення своєї жертви з іншим, а ще й кілька днів після вбивства возив телефон дружини по місту, відповідав на повідомлення від тещі, імітуючи те, що вбита все ще жива. Її матір одразу зрозуміла, що це пише не донька і пішла до поліції.

Як зазначає Болвінов, чоловік вбив дружину 17 лютого, а вже вранці 24 правоохоронці змогли її знайти і в цей же день затримали чоловіка. Він вже мав готову візу для виїзду в Канаду.

26 лютого підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внести заставу. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

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