“Відріж ногу — отримаєш групу інвалідності”: у МСЕК дали цинічну “пораду” захиснику України

У Харкові очільниця обласної медико-соціальної експертної комісії відмовила учаснику бойових дій у зміні групи інвалідності, заявивши, що для цього йому “треба було відрізати ногу”.

Таку “пораду” харків'янин Дмитро Олійник, який був тяжко поранений під час боїв за Харків, отримав після 15 операцій на нозі та експертних висновків, що кінцівка остаточно втратила функціональність, повідомляє OBOZ.UA.

Ветеран розповів про кричущий випадок на своїй сторінці у Facebook і зазначив, що рішення МСЕК про підвищення групи інвалідності “коштує” кілька тисяч доларів.

На ситуацію відреагували у Міністерстві охорони здоров'я: там заявили про початок перевірки Харківської обласної МСЕК і оцінку правомірності рішень цієї комісії щодо встановлення інвалідності.

“Треба було ампутувати ногу”

Дмитро Олійник, який під час боїв за Харків отримав тяжке поранення ноги і ледь не втратив кінцівку, розповів, що Харківська обласна МСЕК відмовила йому у підвищенні групи інвалідності з третьої на другу групу. Аргументи, які він наводив, докладаючи висновки експертів щодо повної втрати функціональної здатності ноги, враження на комісію не справили.

Дмитро Олійник / Facebook

Ба більше: очільниця Харківської обласної МСЕК заявила воїнові, що для отримання другої групи інвалідності він мав ампутувати ногу.

“Так нащо ти залишав свою ногу? Треба було аби її відрізали, і була б друга група. (с) Бунічева Лариса Леонідівна, голова обласної МСЕК. Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави. Так тоді, виходить, треба було і загинути в одному із штурмів. Це як треба ставитись до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і є біопротезом. Цього комісії МСЕК замало. 15 операцій. Замало. Треба вирвати все живе з людини та єхидно сказати: “Якби була ампутація — то була б друга група”, — написав Олійник.

Третю групу інвалідності Дмитрові встановили майже рік тому. Через звільнення з лав ЗСУ на початку серпня його документи надійшли до Харківської МСЕК №3 — повторно. І там вирішили, що підставою для присвоєння другої групи інвалідності може бути лише ампутація, тоді як збережена, але що не функціонує кінцівка нібито такою підставою не є.

“Рішення МСЕК коштує кілька тисяч доларів”

“Рішення комісії МСЕК — третя група. Третя група за втрату ноги чи за те, що пішов захищати нашу Україну? Стаття 7 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо встановлення групи інвалідності чітко передбачає, що якщо поранення пов’язане із захистом Батьківщини, то група підвищується на один ступінь. Але наш Харківський обласний МСЕК живе за власними законами: дай 3-4 тис. доларів — і буде тобі нормальне рішення. С*ки ви там! Буду оскаржувати та добиватися того, що передбачено законом та совістю!”, — обурився воїн.

Він розповів, що поранена нога постійно нестерпно болить і поступово всихає. Довжину та обсяг кінцівки Дмитро заміряє щотижня — і щоразу нога стає дедалі меншою.

Він заявив, що домагатиметься звільнення авторки цинічної “поради”.

“Вимагаю звільнення Бунічевої Лариси Леонідівни з посади керівника обласної МСЕК. На цій посаді бачу ветерана війни, а їх, переконаний, зараз багато, і саме такі люди мають бути там! Бо вони відчули на собі все. На фото — витяг з МРТ. Та ранкове фото ноги”, — написав Олійник.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Реакція МОЗ

Історія набула значного резонансу. Зрештою на неї відреагували і у МОЗ. Там заявили, що наступного тижня у Харківській обласній МСЕК розпочнуть ретельну перевірку, за результатами якої будуть ухвалені кадрові рішення і притягнуто до відповідальності посадових осіб, які здійснювали протиправні дії.

“Відріж ногу — отримаєш групу”, — це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Щодо конкретних рішень вже зараз: наступного тижня на Харківську обласну МСЕК, у межах рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. Після результатів перевірки буде не просто проведено оцінку дій Харківської МСЕК, а винесено рішення, і конкретні особи понесуть відповідальність”, — йдеться у заяві МОЗ.

Фото: Facebook

У Міністерстві охорони здоров'я також заявили, що за зверхнє ставлення до військовослужбовців та корупцію на посадовців очікує “жорстоке покарання”.

“Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, буде жорстко покараний. Група інвалідності — не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється. Але найважливіше — повага до героїв, до тих, хто захищає нас на фронті, — не важливо, місяць, рік чи 9 років цієї війни. Кожен, хто отримав поранення, яке призвело до інвалідності, має бути впевнений у підтримці держави, а не в знеціненні та приниженні”, — йдеться у повідомленні.

Дмитро Олійник / Facebook

Що стосується конкретного випадку з Дмитром Олійником, правомірність встановлення для нього групи інвалідності Харківською МСЕК також перевірять. Усі необхідні для цього документи та медичні висновки вже надіслали до Центральної МСЕК МОЗ України.

Читайте також: