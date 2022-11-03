"Відріжте, вбийте їх, розчленуйте, розірвіть, спаліть": дівчина окупанта вибухнула ненавистю до ЗСУ

Росіянка у розмові зі своїм хлопцем, який воює проти українців, виразила своє ставлення до ЗСУ.

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, який воює в Україні, з його дівчиною. Загарбник розповів їй, що він з іншими солдатами схопили кількох український військових, на що його дівчина закликала з неймовірною жорстокістю вбивати полонених бійців ЗСУ.

Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант поскаржився, що ЗСУ щодня ведуть обстріли по окупантах, але водночас і потішився тим, що вдалося схопити декількох українських військових.

"Кожен день ху*ярять. За*бали. Он пару укропів спіймали. Допитують", - розповідає окупант.

На це його дівчина закликала вбити українських захисників.

"Допросіть, відріжте, вбийте їх, розчленуйте, розірвіть, спаліть. Заберіть у них все. Нах*р вони вам потрібні. Взагалі не годуйте їх, до дерева прив'яжіть", - виразила своє ставлення до ЗСУ дівчина військовослужбовця РФ.

Російський полон

За словами заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр, Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.

Начальник штабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр"), якого звільнили з полону росіян, розповів про умови утримання у московській в'язниці "Лефортово".

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