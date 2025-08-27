Відродження «Червоної Калини»: як легендарний санаторій на Рівненщині повертає собі лідерські позиції

Реклама

Відомий український санаторій «Червона Калина» демонструє один з найуспішніших прикладів відродження оздоровчого закладу в країні. Протягом останніх двох років, після завершення тривалих судових процесів з офшорною компанією та її російським корінням, нова команда менеджменту сфокусувалася на повному оновленні комплексу. На тлі періодичних інформаційних атак з боку опонентів, чиї претензії вже двічі були відхилені судами, у санаторії обрали стратегію не публічних суперечок, а реального розвитку.

Правова стабільність як фундамент для розвитку

Ключовим моментом для старту реформ стало юридичне рішення. Два роки тому Господарський та Апеляційний суди підтвердили законні права на корпоративні права санаторію за родиною засновника, Світланою Сивою, припинивши спроби кіпрської офшорної компанії з російським корінням встановити контроль над активом. У санаторії

підкреслюють, що з повагою очікують на остаточне рішення Верховного Суду, яке має поставити крапку в цьому питанні, що дозволить повністю зосередитись на стратегічному розвитку.

Курс на інноваційну медицину

Першочерговим завданням стало відновлення медичної слави закладу. Для цього медичну службу очолив Заслужений лікар України Василь Височанський. Було закуплено інноваційне обладнання, зокрема водневий інгалятор та масажне акупунктурне крісло, ряд нового обладнання для оздоровчих процедур що дозволило запровадити 191 діючу лікувальну методику.

дихальні процедури в санаторії “Червона Калина”

Після успішного проходження перевірок МОЗ, запустити п'ять нових програм лікування. Особливий акцент, як зазначають у санаторії, робиться на реабілітації військовослужбовців ЗСУ. Також, після розширення кількості медичного персоналу - догляд за пацієнтами вийшов на найвищий рівень в Україні. Особлива турбота дозволяє значно підтримати гостей санаторію в такий важкий для країни час.

Нова якість відпочинку та інфраструктура

Паралельно було проведено масштабне оновлення інфраструктури. Стара їдальня перетворилася на ресторан з індивідуальним якісним дієтичним харчуванням.

Було відремонтовано житловий фонд та лікувальні кабінети. Номери санаторію конкурують з дорогими готелями України, а лікувальні кабінети рівня приватних медичних закладів.

На місці занедбаного пляжу створено відпочинкову зону «Калина Аква» площею 12 000 кв. м, з вражаючими розвагами для дітей. Також збудовано теплу аква-зону «Рів'єра» з басейнами, де температура води за будь якої погоди підтримується на рівні 31°C.

Заслужений Лікар України - головний лікар Василь Височанський

«Наша філософія проста: поки інші говорять, ми працюємо. Найкращий наш аргумент у будь-якій дискусії – це не замовна брехня, а реабілітований воїн, щаслива родина на відпочинку та рекордні цифри відвідуваності. Ми будуємо майбутнє, а не воюємо з минулим», – коментує головний лікар Василь Височанський.

Результати, виміряні в цифрах

Ефективність обраної стратегії підтверджується статистикою. За період з квітня 2024 по серпень 2025 року послугами санаторію скористалися 5780 гостей, що є абсолютним рекордом для закладу.

Крім того, «Червона Калина» став єдиним санаторієм в Україні, який долучився до державної програми реабілітації дітей «Пліч-о-пліч», прийнявши три зміни дітей з деокупованих та прифронтових територій.

Дітки з супроводом у санаторії “Червона калина”

І це не завершення. Діти і надалі зможуть відпочивати на Рівненщині завдяки цій державній програмі. Також вперше в Україні до зміни зі сходу долучились дітки з Синдромом Дауна, які з матусями наберуться нових сил в “Червоній Калині”. Воїни ЗСУ і надалі відпочиватимуть від жахів війни з росією у стінах оздоровчого закладу. Вже сьогодні “Червона Калина” вийшла на європейський ринок оздоровлення і приймає гостей з Польщі, а результати оздоровлення шокують закордонну медицину.

Плани на майбутнє, як зазначають у компанії, включають подальші інвестиції у медичну базу та розробку нових реабілітаційних програм. “Ми не відволікаємося на інформаційні провокації від тих, хто залишився в минулому. Ми щодня будуємо майбутнє” - зазначають в “Червоній калині”.