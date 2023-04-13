"Відрубали башку": юний блогер із Закарпаття втрапив у скандал через відео зі стратою українського полоненого

Щоправда, після широкого розголосу хлопець все ж видалив цей пост.

На жаль, чимало українських блогерів продовжують "хайпувати" на темі жахливої страти українського полоненого росіянами. Після скандалу з ексчиновницею Васілісою Мазурчук, яка заявила, що полонений помер "не гідно", тепер "зашкварився молодий блогер із Закарпаття Віктор Бендик, відомий під псевдонімом "Чорний гуцул". Хлопець обурив Мережу своїм відео про страченого українського воїна.

"Пам'ятаєте випадок із ЗСУ за "Слава Україні"? Я думав це буде все, але ні... Беззахисному військовополоненому ЗСУ відрубали башку! Наживо! Відео залишу по посиланню в шапці профілю, переходіть і робіть висновки. Це жесть", – сказав блогер і опублікував посилання на відео.

У Мережі "Чорного гуцула" звинуватили у тому, що він хайпує на чутливій темі.

Фото: Фото з соціальних мереж

Зокрема, українців обурило слово "башка".