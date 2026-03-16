“Відрубайте голову, принесіть разом з документами“: ГУР розкрило моторошну практику РФ на фронті

Війна в Україні

Реклама

Російські командири віддають накази обезголовлювати власних загиблих солдатів, аби не займатися евакуацією тіл із поля бою.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацію ГУР, замість гідного поховання на вбитих загарбників чекає розчленування сокирами заради формальної звітності. Командири підрозділів РФ вважають транспортування тіл, що тривалий час пролежали на позиціях, «зайвою вагою» та технічною проблемою. Для ідентифікації вони вимагають від підлеглих лише голови загиблих та їхні документи.

Реклама

«Йому наказали, коротше, принести голову так, як важко виносити тіла… відрубайте голову, принесіть голову разом із документами», — пояснює один солдат РФ іншому логіку свого керівництва.

Зокрема, за даними ГУР, таку практику впроваджують офіцери з позивними «Фак» та «Алладін». У перехопленій розмові загарбники обговорюють випадок у 12-му гвардійському танковому полку, де за прямим наказом зверху солдату відрубали голову. При цьому росіяни переймаються не етичним боком злочину, а намагаються приховати цей факт від комбата, аби уникнути відповідальності за розголос.

«Ти б чув, у мене вуха в трубочку згорнулися, як він дізнався, що голову відрубали нашому», — бідкається російський солдату розмові, закликаючи співрозмовника переходити в особисті повідомлення для обговорення звірств.

У ГУР наголошують, що подібне ставлення до власних військових є сталою традицією в лавах країни-агресорки. Єдиним шансом для російських солдатів не опинитися в рюкзаку товариша у вигляді «звітності» залишається здатися до українського полону.

Реклама

Нагадаємо, ще минулого літа росіяни обіцяли підійти впритул до Запоріжжя, але ці плани не спрацювали. Українським військам вдалося зупинити противника завдяки спільним діям із кількома суміжними підрозділами.

Наразі відомо, що Росія втратила у війні проти України орієнтовно 1,27 млн військових.

Проте останнім часом з’являється дедалі більше повідомлень про вербування громадян африканських держав для участі у війні на боці Росії.