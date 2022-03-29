Відряджають лагодити техніку і обманом садять у танк: журналіст розповів, як в Росії ремонтників відправляють на війну до України

Відряджають лагодити техніку і обманом садять у танк: журналіст розповів, як в Росії ремонтників відправляють на війну до України

Механіків-водіїв з ремонтних батальйонів відправляють у відрядження в танкові батальйони, а потім обманом садять у танки.

Через втрати особового складу РФ на території України окупанти намагаються поповнити підрозділи у будь-який спосіб, навіть обманом заманюючи людей.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, у зв'язку з величезними втратами особового складу військові частини 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) почали комплектувати свої бойові підрозділи механіками-водіями з інших небойових частин Західного військового округу, зокрема зі складу 81 окремого ремонтного батальйону (в/ч 98579, Муліне).

"Відбувається все це так, механіків-водіїв з ремонтних батальйонів відправляють у відрядження в танкові батальйони, нібито з метою усунути неполадки в танку. Після прибуття в частину, без їхньої згоди, їх призначають на посаду механіка-водія танка, і вже у складі екіпажу відправляють до України", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, що на річці Десна у Чернігівській області під час зведення понтонного мосту загинули 9 окупантів: начальник штабу 40 інженерно-саперного полку (в/ч 14330, Ішим) та 8 військовослужбовців РФ. Тіла шістьох з них не змогли дістати з води, бо їх віднесло течією.