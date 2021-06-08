Видряпався по стіні на 8 поверх: у Запоріжжі з будинку рятувальники знімали "людину-павука" (відео)

Чоловік забув ключі і ліз у свою квартиру.

У Хортицькому районі Запоріжжя рятувальникам довелося знімати з будинку "Людину-павука". Чоловік по стіні видерся аж на 8 поверх багатоповерхівки.

Відео виклали у місцевому телеграм-каналі.

"Вночі на Бабурці з будинку зняли "спайдермена". Використовуючи свою суперсилу, він доліз до 8-го поверху по загальним балконам", - підписали відео автори.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Рубана, 24. Чоловікові вдалося забратися по стіні будинку аж до 8 поверху. Знімати "павука" довелося рятувальникам.

"8 червня о 00:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на фасадній конструкції будинку на рівні 8-го поверху перебуває чоловік та самостійно спуститись звідти він не може. Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою автодрабини та рятувальної мотузки спустили 34-річного чоловіка на землю та передали його працівникам швидкої допомоги та Національної поліції. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування", - розповіли ТСН.ua у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.

За попередньою інформацією, місцевий житель забув ключі від квартири і вирішив потрапити додому через балкон.

У Запоріжжі чоловік видряпався по стіні на 8 поверх

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