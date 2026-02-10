«Відштовхуємося від дна»: експерт розповів про стан енергетики

Українська енергетика / © Associated Press

Реклама

Україна поступово починає відштовхуватися від «дна» в енергетичній сфері, а відновлення високовольтних мереж і генерації дозволяє очікувати покращення ситуації вже за кілька днів.

Про це у прямому етері Еспресо заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Я скоріше прихильник того, що ми зараз поступово починаємо відштовхуватись від дна. Те відновлення високовольтних мереж і генерації в системі, яке, як мені здається, за планами має відбутися, дає змогу казати, що за два-три дні вже буде трохи легше», — зазначив експерт.

Реклама

Водночас Харченко наголосив, що графіки відключень електроенергії зберігатимуться, однак їхній характер зміниться.

«Я не кажу, що графіки відключень зникнуть чи ще щось, але щонайменше вони будуть уже передбачувані й здебільшого м’якшими, ніж це є сьогодні», — пояснив він.

За словами директора Центру досліджень енергетики, поточні тенденції дозволяють з обережним оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій.

«Тому в мене скоріше позитивний погляд на розвиток подій», — підсумував Харченко.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Україні у вівторок і середу діятимуть жорсткіші графіки відключення електроенергії через похолодання та зростання споживання.

Ми раніше інформували, що в ISW заявили, що Кремль використав «енергетичне перемирʼя» для накопичення ракет та тиску на мирні переговори.