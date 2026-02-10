- Дата публікації
«Відштовхуємося від дна»: експерт розповів про стан енергетики
Відновлення ключових елементів системи може принести відчутне полегшення вже найближчим часом.
Україна поступово починає відштовхуватися від «дна» в енергетичній сфері, а відновлення високовольтних мереж і генерації дозволяє очікувати покращення ситуації вже за кілька днів.
Про це у прямому етері Еспресо заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
«Я скоріше прихильник того, що ми зараз поступово починаємо відштовхуватись від дна. Те відновлення високовольтних мереж і генерації в системі, яке, як мені здається, за планами має відбутися, дає змогу казати, що за два-три дні вже буде трохи легше», — зазначив експерт.
Водночас Харченко наголосив, що графіки відключень електроенергії зберігатимуться, однак їхній характер зміниться.
«Я не кажу, що графіки відключень зникнуть чи ще щось, але щонайменше вони будуть уже передбачувані й здебільшого м’якшими, ніж це є сьогодні», — пояснив він.
За словами директора Центру досліджень енергетики, поточні тенденції дозволяють з обережним оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій.
«Тому в мене скоріше позитивний погляд на розвиток подій», — підсумував Харченко.
Раніше повідомлялося, що в Україні у вівторок і середу діятимуть жорсткіші графіки відключення електроенергії через похолодання та зростання споживання.
Ми раніше інформували, що в ISW заявили, що Кремль використав «енергетичне перемирʼя» для накопичення ракет та тиску на мирні переговори.