Відсидів за вбивство батька, а після звільнення до смерті побив матір: на Волині чоловік розправився з родиною

Чоловік під час суперечки вбив матір.
У Волинській області до 9 років позбавлення волі засудили 35-річного чоловіка, який до смерті побив матір.
Про це повідомили в прокуратурі Волинської області.
За даними слідства, 35-річний житель села Маневичі Волинської області перебував у в'язниці за вбивство батька. У липні 2021 року він звільнився і під час сварки до смерті побив матір.
Чоловіка затримали. Суд визнав його винним за ч.2 ст. 121 КК України. Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі.
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