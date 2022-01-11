Відсидів за вбивство батька, а після звільнення до смерті побив матір: на Волині чоловік розправився з родиною

Відсидів за вбивство батька, а після звільнення до смерті побив матір: на Волині чоловік розправився з родиною

Чоловік під час суперечки вбив матір.

У Волинській області до 9 років позбавлення волі засудили 35-річного чоловіка, який до смерті побив матір.

Про це повідомили в прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, 35-річний житель села Маневичі Волинської області перебував у в'язниці за вбивство батька. У липні 2021 року він звільнився і під час сварки до смерті побив матір.

Чоловіка затримали. Суд визнав його винним за ч.2 ст. 121 КК України. Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі.

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