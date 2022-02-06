"Відсиджуватися не будемо": у Кривому Розі місцеві жителі готуються захищати свої домівки від агресора

"Відсиджуватися не будемо": у Кривому Розі місцеві жителі готуються захищати свої домівки від агресора

Криворіжці взялися за зброю і готуються протистояти агресору.

Відколи Росія почала стягувати війська до кордонів України, в багатьох регіонах активізувалася територіальна оборона. До її лав почали записуватися добровольці, а для охочих стали проводити вишколи.

У рідному місті президента України Кривому Розі теж не сидять склавши руки. Городяни готуються чинити опір агресору, вчаться користуватися зброєю, а у штабі тероборони міста розпочато підбір та підготовку особового складу для бригад територіальної оборони.

У КННІ Донецького державного університету внутрішніх справ, який переїхав до Кривого Рогу з окупованого Донецька у 2014 році, криворіжців навчають поводженню зі зброєю.

"Акцент на територіальній обороні робиться зараз через події, які відбуваються на кордонах з нашою державою - вони потребують додаткової уваги. Ми співпрацюємо з будь-якими організаціями і установами, якщо вони звертаються до нашого закладу освіти. Наша база дозволяє готувати хлопців та дівчат до безпечного поводження зі зброєю, отримати необхідні стійкі навички у її використанні та взагалі познайомитися зі зброєю, яка є у користуванні підрозділів національної поліції", - розповів інструктор навчань, завідувач кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету №1 КУНІ ДГУВС майор поліції Олексій Цуркан.

На навчаннях з тероборони присутні знайомляться зі зразками зброї, навчаються споряджати магазин, розбирати пістолет та автомат, стріляти по мішенях у інтерактивному тирі "Рубін" та у стрілецькому тирі з автоматичної зброї.

"Я служив в армії, і це мене підштовхнуло відвідати тренінг з тероборони. Як людина, яка народилася і виросла біля кордонів України з Росією, - це Сумська область, я розумію, як близько стоїть Росія до України. Крім того, що душа болить за Донбас, у мене теж болить душа, що вони можуть мою маленьку Батьківщину за день пройти пішки. Відсиджуватися у такій ситуації нікому не можна. Я володію зброєю і можу принести практичну користь своїй державі. Я чую від багатьох людей: "Ми не будемо відсижуватися, ми підемо захищати, нам втрачати нічого", - прокоментував ТСН.ua учасник навчань, журналіст Микола Крамаренко.

Слід зазначити, що навчання щодо поводження зі зброєю в університеті проводяться для населення з 2017 року.

Нагадаємо, що на тлі загострення російської агресії все більше українців нині почали записуватися на різні курси з домедичної підготовки і виживання під час військових дій. Сплеск активності - і в загонах територіальної оборони. Туди добровольці записуються в усіх областях.

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