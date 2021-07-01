Від сьогодні породіллі зможуть обрати між отриманням "Пакунка малюка" і компенсацією

Від сьогодні породіллі зможуть обрати між отриманням "Пакунка малюка" і компенсацією

Грошова допомога буде трошки більшою за 6 тисяч гривень.

З 1 липня офіційно вступає в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою «Пакунок малюка» та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років.

«Проте, фактично, вибору не існує – тендерні закупівлі "Пакунків малюка" досі не відбулись. А вибір на користь грошової компенсації не дає можливості отримати її відразу у пологовому будинку (як «пакунок») або, принаймні, онлайн», - зазначили у відомстві.

Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур:

♦ Відкрити спеціальну картку у відділенні Приватбанку

♦ Звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідка з пологового будинку про неотримання «Пакунка малюка» і натуральній формі) та написати заяву.

Цю заяву мають розглянути не пізніше ніж за два місяці і кошти надійдуть на карту. «Користуватися карткою можна виключно у обраному Міністерством соціальної політики переліку онлайн та офлайн магазинів», - наголошують у відомстві.

Також додають, що від липня 2021 року сума грошової компенсації становить 6039 грн. Проте аудит Рахункової палати України виявив, що цих коштів недостатньо, аби придбати набір з «Пакунка малюка» вроздріб у магазинах – для цього знадобиться щонайменше 9000 грн.

Цей пункт постанови чинний лише для батьків, чиї малюки народились від 01.07.2021.

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