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«Відстаньте від цієї теми»: Федоров прокоментував чутки про політичну конкуренцію із Зеленським
Глава Міноборони Федоров різко відповів на чутки про рейтинги та політичні амбіції.
Міністр оборони України Михайло Федоров різко відреагував на кулуарні розмови щодо його політичних амбіцій та нібито окремої гри всередині влади. Він заявив, що його єдина мета сьогодні — зупинити ворога, а своє майбутнє він пов’язує виключно з командою Володимира Зеленського.
Про це глава Міноборони розповів ексклюзивно для ТСН в межах телемарафону Єдині новини.
«Я прийшов з командою президента Володимира Зеленського, і всі ці роки працював на посаді віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації, ми зробили безлічний реформ, разом з ним стали найбільш цифровою країною у світі, найшвидший прогрес зробили, „Дію“, … Старлінки з’явилися в Україні, найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його (Зеленського — Ред.) політичним лідерством», — нагадав Федоров.
Він наголосив, що в Міноборони потрапив також за запрошенням президента, як верховного головнокомандувача. Федоров пояснив, що Зеленський є керівником його команди, «який нас привів, з яким ми працюємо».
«І в мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент — це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже в команді президента, де б ми далі не були, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто закидає ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою», — підсумував Михайло Федоров.
Раніше Федоров анонсував звільнення військових, які служать від 2022 року і раніше та назвав умови. Також він розповів, чи має конфлікт з головкомом ЗСУ Сирським.