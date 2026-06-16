«Відстаньте від цієї теми»: Федоров прокоментував чутки про політичну конкуренцію із Зеленським

Володимир Зеленський і Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Міністр оборони України Михайло Федоров різко відреагував на кулуарні розмови щодо його політичних амбіцій та нібито окремої гри всередині влади. Він заявив, що його єдина мета сьогодні — зупинити ворога, а своє майбутнє він пов’язує виключно з командою Володимира Зеленського.

Про це глава Міноборони розповів ексклюзивно для ТСН в межах телемарафону Єдині новини.

«Я прийшов з командою президента Володимира Зеленського, і всі ці роки працював на посаді віце-прем’єра, міністра цифрової трансформації, ми зробили безлічний реформ, разом з ним стали найбільш цифровою країною у світі, найшвидший прогрес зробили, „Дію“, … Старлінки з’явилися в Україні, найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його (Зеленського — Ред.) політичним лідерством», — нагадав Федоров.

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Він наголосив, що в Міноборони потрапив також за запрошенням президента, як верховного головнокомандувача. Федоров пояснив, що Зеленський є керівником його команди, «який нас привів, з яким ми працюємо».

«І в мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент — це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже в команді президента, де б ми далі не були, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто закидає ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою», — підсумував Михайло Федоров.

Раніше Федоров анонсував звільнення військових, які служать від 2022 року і раніше та назвав умови. Також він розповів, чи має конфлікт з головкомом ЗСУ Сирським.

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