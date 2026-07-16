Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров / © Михайло Федоров / Facebook

Реклама

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку через відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Про це заступник командувача Повітряних Сил повідомив на сторінці у Facebook у четвер, 16 липня.

«На жаль, у п’ятому році війни я написав звіт про звільнення зі Збройних сил України. Я вважаю, що призупинка М. Федорова є великим злом для оборонної здатності країни. Слава Україні», — підписав він допис та прикріпив заяву про звільнення.

Реклама

У своїй заяві він назвав Федорова «ініціатором стратегічних реформ в галузі протиповітряної оборони країни, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні у результаті агресії Російської Федерації».

Він додав, що для нього було великою честю працювати з Федоровим, і наголосив, що «у 22-му році я долучився до сил оборони, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності».

«Бажання продовжувати військову службу у Збройних Силах України не висловлюю. Проходити військову службу у військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю не бажаю. Маю честь», — йдеться у рапорті.

Скрин рапорта про відставку. Фото: Павло Єлізаров

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення щодо міністра оборони Михайла Федорова. Після зустрічі із ним глава держави звільнив Федорова із посади очільника Міноборони. Причиною назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Реклама

Сам Федоров, коментуючи свою відставку, розповів, що не встиг зробити все заплановане в оборонному відомстві. Він запевнив, що продовжить свою місію. За інформацією джерел «РБК-Україна» у фракції, Федоров залишається у команді президента, «але що робитиме далі — стане більше відомо наступного тижня».

«Українська правда» пише, що причиною гучної відставки Михайла Федорова став глухий кут у відносинах міністра оборони з головкомом ЗСУ Олександром Сирським та буксування реформи мобілізації.

Новини партнерів