Відставка генерала Собка: колишня дружина згадала його коханок і відпочинок в Італії

Марина Комарова стверджує, що після присвоєння генеральського звання її чоловік сильно змінився.
Відома українська волонтерка Марина Комарова, яка від 2018 року була одруженою із заступником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадним генерал Сергієм Собком, відгукнулася дописом у соцмережі на новину про його відставку.
За її словами, колишній чоловік іде на іншу посаду з підвищенням, тож не варто з цього приводу сумувати.
Окрім того, Марина Комарова стверджує, що генерал Собко не вирізняється особливими людськими чеснотами. Вона стверджує, що після присвоєння генеральського звання її чоловік сильно змінився — почав приймати дорогі подарунки, відвідувати елітний спортклуб і зустрічатися із коханкою, використовуючи службовий автомобіль і персонального водія.
“Як заправський генерал, Собко почав користуватися підлеглими в особистих цілях. А раніше його це страшенно обурювало. Но то ж було “до”. Місце сидіння визначає точку зору”, - написала вона.
Також Марина Комарова написала, що в листопаді 2022 року генерал Собко поїхав у відпустку разом із “коханкою” до Італії.
“А я влізла в борги, щоб вивезти дитину за кордон на зиму. Тому що зимувати без світла та тепла під обстрілами з маленькою дитиною не було вже сил. Він мені нічим не допоміг”, - згадувала жінка.
Волонтерка написала, що генерал Собко розлучився з нею офіційно через Одеський суд в листопаді 2023 року, хоча він прописаний у Києві, а вона — у Літині Вінницької області.
“Я навіть про це не знала, поки він мені не сказав “і до речі, ми вже розлучені”...Але факт є фактом-генерал порішав. Дуже треба було, бо коханка сказала, що не пустить до себе жити, поки він не розлучиться”, - припустила Марина Комарова.
Нагадаємо, Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів. Зокрема, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.
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