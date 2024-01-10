Відставка генерала Собка: колишня дружина згадала його коханок і відпочинок в Італії

Відома українська волонтерка Марина Комарова, яка від 2018 року була одруженою із заступником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадним генерал Сергієм Собком, відгукнулася дописом у соцмережі на новину про його відставку.

За її словами, колишній чоловік іде на іншу посаду з підвищенням, тож не варто з цього приводу сумувати.

Окрім того, Марина Комарова стверджує, що генерал Собко не вирізняється особливими людськими чеснотами. Вона стверджує, що після присвоєння генеральського звання її чоловік сильно змінився — почав приймати дорогі подарунки, відвідувати елітний спортклуб і зустрічатися із коханкою, використовуючи службовий автомобіль і персонального водія.

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“Як заправський генерал, Собко почав користуватися підлеглими в особистих цілях. А раніше його це страшенно обурювало. Но то ж було “до”. Місце сидіння визначає точку зору”, - написала вона.

Також Марина Комарова написала, що в листопаді 2022 року генерал Собко поїхав у відпустку разом із “коханкою” до Італії.

“А я влізла в борги, щоб вивезти дитину за кордон на зиму. Тому що зимувати без світла та тепла під обстрілами з маленькою дитиною не було вже сил. Він мені нічим не допоміг”, - згадувала жінка.

Волонтерка написала, що генерал Собко розлучився з нею офіційно через Одеський суд в листопаді 2023 року, хоча він прописаний у Києві, а вона — у Літині Вінницької області.

“Я навіть про це не знала, поки він мені не сказав “і до речі, ми вже розлучені”...Але факт є фактом-генерал порішав. Дуже треба було, бо коханка сказала, що не пустить до себе жити, поки він не розлучиться”, - припустила Марина Комарова.

Нагадаємо, Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів. Зокрема, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

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