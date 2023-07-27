Відставка міністра Ткаченка: хто може посісти на його місце

На посаду наступного очільника МКІП продовжується пошук кандидатів. Вже завтра, 28 липня, Кабмін під час засідання має визначити тимчасово виконуючого обов’язки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Я не можу вам назвати жодного прізвища, тому що очевидно, що йде пошук кандидатів. Але завтра на засіданні Кабінету міністрів мають визначити виконуючого обов'язки. Хто це буде? Це може бути хтось із діючих заступників в міністерстві. Зрозуміло, що для цієї сфери, дуже чутливої сфери, потрібно обрати повноцінного очільника. Із тих керівників агенцій, які відносяться до сфери Мінкульту, я особисто симпатузую Антону Дробовичу, директору Інституту пам'яти. Він зараз діючий військовий. Є заступники, які як менеджери сильні, в міністерстві: та сама Галина Григоренко. Це дуже важкий і відповідальний період у будь-кого. Чи це буде виконуючий обов'язки, чи вже призначений міністр, тому що зараз якраз формується бюджет на наступний рік, до 15 вересня Кабінет міністрів його має внести в Верховну Раду. Я дуже переживаю, що ця от загальна дискусія негативно позначиться на цих цифрах", — наголосила Євгенія Кравчук.

Водночас член комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький вважає, шо знайти хорошого кандидата — справа не з легких.

"Це має бути сильний культурний менеджер, а культура це те, що любить свободу. Дуже багато речей не має дуже чіткого розділення влади. Дуже багато речей вирішується, які мали би вирішуватися в міністерстві, в Офісі президента. Тому знайти таку людину, яка зможе так як Ткаченко між всіма балансувати (через те ним всі були незавдоволені – і Офіс президента, і суспільство), бо він всім все обіцяв, а не міг виконати абсолютно протилежні бажання, хоча і хотів. Без перегляду підходу загалом до культурної сфери, кого б ми не призначили, на жаль, працювати йому чи їй буде дуже нелегко", — підкреслив Княжицький.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка.

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