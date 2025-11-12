Відставка міністрів юстиції та енергетики: Железняк назвав дату голосування у Раді

Верховна Рада України

Питання звільнення двох міністрів — очільника Міністерства юстиції та очільницю Міністерства енергетики — стане першим пунктом порядку денного Верховної Ради під час пленарного засідання 18 листопада. Рішення про їхню відставку пов’язані з корупційними звинуваченнями, що призвели до низки обшуків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Відставка двох корупціонерів

Народний обранець підтвердив дату і пріоритетність розгляду питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

«Питання звільнення двох корупціонерів з посади Міністра юстиції та Міністра енергетики стоїть першим у порядку денному 18 листопада», — зазначив Ярослав Железняк у дописі.

Скріншот порядку денного Верховної Ради / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Це означає, що, якщо Верховна Рада збереться на засідання у зазначену дату, вона одразу ж перейде до розгляду постанов про звільнення цих високопосадовців.

Швидка реакція Ради

Ярослав Железняк наголосив, що постанови про відставку обох міністрів були ним внесені до парламенту одразу після того, як стало відомо про обшуки, пов’язані з корупційними справами.

«Нагадаю, постанови про їх відставку внесені в Раду мною ще в перший день обшуків у Міндіча», — повідомив депутат.

Хоча Железняк не назвав імен, згадані ним обшуки, ймовірно, стосуються резонансних подій, пов’язаних із діяльністю посадовців. Розгляд цих питань Радою є необхідним кроком для їхнього остаточного звільнення з посад.

Нагадаємо, Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, вже подала заяву про звільнення. Вона зауважила, що під час її роботи не було жодних порушень законодавства. За її словами, будь-які спекуляції на цю тему недоречні.