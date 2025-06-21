Відставка Шмигаля, відсутність Чернишова та зустріч з Трампом: що сказав Зеленський на брифінгу

президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами. ТСН.ua зібрав ключові заяви лідера держави, які пролунали в ході брифінгу.

Про можливу відставку уряду

Днями у парламенті з’явилися розмови про ймовірну відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та всього уряду. Проте президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію.

Глава держави підкреслив, що якби він ухвалив рішення «стовідсотково міняти прем’єр-міністра», то повідомив би про це передусім йому, а не журналістам.

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«Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю. Особливо — за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи», — заявив Зеленський.

Президент також прокоментував місцеперебування віцепрем’єра Олексія Чернишова. Він зазначив, що за словами Шмигаля, віцепрем’єр перебуває у плановому відрядженні, де виконує два завдання: «відкриває хаби в різних країнах та працює над питанням множинного громадянства». Очікується, що після завершення відрядження він повернеться до України.

Постачання для ВПК Росії

Володимир Зеленський розповів, що попри міжнародні санкції, понад 50 компаній з різних країн, зокрема Китай, Тайвань, Німеччина, Чехія, Південна Корея, Японія та Індія, продовжують постачати Росії верстати та компоненти для військової промисловості. Є інформація, що Росія прагне отримати ще 860 додаткових верстатів найближчим часом.

«Що важливо: 21 компанія з 39 [оборонно-промислового комплексу Росії, задіяних у виробництві „Орєшніка“ — ред.] не під санкціями. А це означає, що вони отримують деталі і компоненти для „Орєшніка“. І їм це потрібно, бо без цих деталей „Орєшніка“ не буде. І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо „Орєшнік“ виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго», — сказав Зеленський.

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Українська сторона передала всю цю інформацію партнерам, закликавши накласти санкції на ці компанії. Президент наголосив, що сучасні верстати, які працюють з електронікою на відстані, можуть бути дистанційно відключені, що суттєво уповільнить російське виробництво зброї. Служба зовнішньої розвідки вже розіслала цю інформацію до 26 країн.

Ситуація на фронті та обмін тілами

Зеленський також надав актуальну інформацію з фронту. Він повідомив, що російські окупанти намагалися здійснити прорив поблизу Костянтинівки на Донеччині, задіявши десятки мотоциклів та 24 одиниці важкої військової техніки. Українські сили знищили 20 одиниць техніки та 16 мотоциклів, змусивши ворога відступити.

На Харківщині ситуація залишається складною, зокрема на Вовчанському напрямку, де фіксується збільшення ударів, але без суттєвих змін у наступі. На Лиманському та Покровському напрямках також без особливих змін. На Дніпропетровщині росіяни не мають успіхів, хоча їхні ДРГ-групи постійно намагаються прорватися.

Щодо Сумщини, президент запевнив, що ситуація залишається стабільною.

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«Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі тиждень тому. Це, до речі, велика проблема для „рускіх“. Вони хочуть „продати“ успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті», — констатував Зеленський.

Він додав, що 23% усіх ударів по фронту припадають на Сумський напрямок. За останній тиждень росіяни просунулися лише на 200 метрів у бік Сум, тоді як ЗСУ відштовхнули їх на 200-400 метрів. Загалом на території України та на прикордонних Курському та Бєлгородському напрямках перебуває 695 тисяч російських військових, включаючи близько 52 тисяч на Сумському напрямку.

Президент розповів і про обмін тілами загиблих військових. Росія передала Україні 20 тіл своїх військових, включаючи найманця з Ізраїлю. Зеленський наголосив, що Росія вдається до таких дій навмисно, щоб завищити кількість нібито українських тіл.

«Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати „рускіх“, просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути», — сказав Зеленський.

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Саміт НАТО та вплив іранського конфлікту

Зеленський підтвердив велику ймовірність своєї поїздки до Гааги на саміт НАТО 24–25 червня, де заплановані важливі зустрічі, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

«Що стосується президента Трампа. В принципі, мені здається, у нас побудований дуже хороший діалог Свириденко—Бессент через угоду, яка є… Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції. І, чесно кажучи, мені здається, що нам треба говорити про новий подих в дипломатичному треку. Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна — це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати», — уточнив Зеленський.

Наразі всі команди перебувають на зв’язку, а Генеральний секретар НАТО Марк Рютте дуже прагне бачити Україну в Альянсі.

Президент також прокоментував можливий вплив конфлікту між Іраном та Ізраїлем на Україну, наголосивши на небезпеці, якщо Іран отримає ядерну зброю. Він зазначив, що Іран раніше допомагав Росії у виробництві «шахедів», а тепер, ймовірно, передав військовий досвід Північній Кореї. Хоча частина іранських потужностей з виробництва «шахедів» була знищена, він вважає, що «в певних моментах вже може бути пізно».

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Україна також розробляє власну зброю проти дронів-камікадзе. Зеленський спростував чутки про знищення систем Patriot, підкресливши, що жодна з них не постраждала.

«Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. Із чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звинуватив Путіна в імперіалізмі, який спрямований не лише на захоплення України, але й на підпорядкування Білорусі, Балтії, Молдови, Кавказу й Казахстану. Превентивною відповіддю мають бути санкції, дрони і дипломатичні зміни.