Відставка Свириденко: комітет Ради схвалив звільнення очільниці уряду

Відставка Юлії Свириденко

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Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав заяву про відставку з посади голови уряду Юлії Свириденко. За відповідне рішення проголосували 16 членів комітету, ще четверо — утрималися.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відставку Юлії Свириденко підтримав комітет ВРУ

Очікується, що народні депутати розглянуть це питання під час засідання у парламенті сьогодні близько 14:00. Там же передбачено і звіт Юлії Свириденко.

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Під час засідання Комітету Верховної Ради Свириденко розповіла про причини своєї відставки. За її словами, президент України чітко дав зрозуміти, що необхідні оновлення Кабміну та підсилення окремих напрямків.

Зокрема, за словами Свириденко, соціальна та освітня політика мали б реалізовуватися ефективніше.

Водночас посадовиця наразі не прийняла пропозицію стати послинею України в США після того, як залишить посаду премʼєрки.

За даними трьох джерел Суспільного в оточенні Свириденко, станом на ранок 14 липня вона не розглядає для себе цю позицію. Чи відмовила вона президенту — наразі невідомо.

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Раніше співрозмовник видання в Офісі Президента повідомив, що відставку чинної премʼєрки аргументували саме необхідністю замінити очільника дипломатичного представництва у США.

Зеленський анонсував оновлення уряду

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення Кабінету Міністрів та зміну керівників силових і правоохоронних відомств.

Про це стало відомо після його зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Найближчим часом відповідні кадрові рішення має розглянути Верховна Рада України.

У своїй заяві президент подякував Юлії Свириденко за ефективну роботу та повідомив, що запропонував їй очолити новий важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером.

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Водночас народний депутат Ярослав Железняк припустив, що Свириденко можуть призначити пані послом до США, що означатиме повне перезавантаження уряду.

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