Відставка Сирського: у NYT назвали, що стало останньою краплею для Зеленського

Володимир Зеленський та Олександр Сирський / © ТСН.ua

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Після низки успіхів у дипломатичній та військовій сферах Україна була на переможному етапі, але всередині країни спалахнула політична боротьба, яка зруйнувала відчуття єдності, і виник воєнний розкол. На цьому тлі президент Володимир Зеленський вирішив звільнити Сирського із посади головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляє The New York Times.

Успіхи України у війні

Після важких російських бомбардувань Україна досягала успіху на полі бою, завдаючи ударів по Москві та знищуючи російські кораблі в Чорному та Азовському морях.

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Вона також досягла дипломатичного успіху, отримуючи мільярди євро від Європейського Союзу та обіцянку від Трампа, що Україна зможе розпочати виробництво власних ракет-перехоплювачів.

Розрив між поколіннями

Журналіст видання Ендрю Крамер наголошує, що Україна зараз бореться з військовими потрясіннями, які є на критичному етапі. Розкол у суспільстві викликав питання про те, наскільки повно Україна впроваджує високотехнологічні рішення, втілені «молодим» колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Він конфліктував з українськими генералами, які вважали деякі аспекти його бачення війни з використанням роботів нереальними та виступали за подальшу необхідність розгортання піхоти.

Федоров публічно розкритикував військове керівництво

Після напруги його звільнили, але Федоров не відступив. Натомість він провів пресконференцію, на якій виступив з різкішою публічною критикою військового керівництва України за весь час війни.

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Федоров звинуватив 60-річного Сирського, генерала старої школи, у «стратегічній недалекоглядності» — у перешкоджанні перспективним молодшим командирам та опорі бою з використанням дронів та роботів. За його словами, він прагнув викорінити корупцію в оборонних закупівлях, але, як вважає автор матеріалу, в результаті нажив собі ворогів.

Масові протести по Україні

Після цього в Україні виникли протести з різними написами: «Федоров — це інновація, старі дідусі — це дегенерація». Та те, що починалося як демонстрація підтримки Федорова, перетворилося на вимоги до Зеленського звільнити Сирського.

«Українські лідери серйозно ставляться до вуличних протестів. Вони повалили кілька урядів. Їх вважають стовпом демократії та важливим контрастом з авторитаризмом Росії за президента Володимира Путіна», — зауважив журналіст.

Невдовзі Зеленський почав проводити відеодзвінки та зустрічі з армійськими командирами. Таким чином, він продемонстрував готовність вислухати їхні скарги, а 21 липня оголосив про відставку Сирського.

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Успіх породжує опір

На думку українських журналістів, розбіжності щодо того, як вести війну, виникли зараз у суспільстві, бо українці побачили успіхи на полі бою.

Однак потім ті, хто підтримував більш традиційний підхід, почали чинити опір, та таке зіткнення несе ризики.

«Українська історія показує, що якщо ми єдині, дуже важко перемогти Україну. Найбільший ворог — це внутрішній розкол. Наша історія навчила нас, що це може бути смертельно небезпечно», — вважає Володимир Єрмоленко, редактор журналу про культуру та політику.

Відставка Сирського — останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня президент України Володимир Зеленський відправив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у відставку на тлі кадрових змін та критики з боку суспільства. Новим головкомом став командувач Об’єднаних сил ЗСУ Драпатий.

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Вранці 22 липня Сирський прокоментував свою відставку та сказав, що «моя робота — війна». Він перерахував здобутки на посаді та подякував українцям за стійкість та мужність.

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