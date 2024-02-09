Відставка Залужного: що відомо про заміну головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства

Рішення викликало чимало суперечок як у політикумі, так і серед українців.

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце посів генерал Олександр Сирський.

Що відомо про зміни у військовому керівництві та як відреагувало суспільство – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Серйозна розмова та важливі зміни

Як зауважив президент Володимир Зеленський, учора він зустрівся з генералом Валерієм Залужним та подякував за два роки захисту України.

"Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз", – впевнений лідер.

Він також акцентував, що запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.

Зустріч із президентом прокоментував і сам Залужний. Відбулася серйозна розмова, під час якої були прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом", – написав він.

Залужний подякував усім, хто поруч. Зокрема, команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть", – переконаний він.

Чим обумовлене рішення

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, ЗСУ та народ продемонстрували всьому світові, що Україна буде боротися за своє та за своїх, попри те, з яким ворогом має справу. Водночас наразі війна є такою, яка передбачає зміни.

"Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності", – зазначив очільник Міноборони.

Умєров наголосив, що 2024 рік принесе нові зміни, до яких Україна мусить бути готова. А для цього, за його словами, потрібні нові підходи, нові стратегії.

"Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні!" – написав Умєров.

Радник ОП Михайло Подоляк додав, що президент Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з Головнокомандувачем.

"Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії", – підсумував Подоляк.

Як на звільнення відреагували політики й лідери думок

Генерал Валерій Залужний вже увійшов в історію. За майже два роки повномасштабного вторгнення він заслужив повагу та довіру як військових, так і цивільних. Не дивно, що рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ викликало чимало суперечок, зокрема дехто вважає, що все відбулося так, як мало, а інші – категорично не погоджуються з його доцільністю.

Так, політикиня Вікторія Сюмар вважає, що рішення про звільнення Залужного не має воєнної логіки й несе політичні ризики.

Журналіст, політичний аналітик та медіаексперт Богдан Буткевич дорікнув президентові України за небажання брати на себе відповідальність за неприємні речі. Мовляв, той побоявся таки сказати слово "звільняю" щодо Залужного. Він вважає, що президент "стрімко веде нас до поразки" і довів, що задля збереження власної влади "він не зупиниться ні перед чим".

"Хай би й програшем у війні та дестабілізацією внутрішньої ситуації. Сьогодні для мене – найгірший день після 24 лютого 2022 року. Тільки тоді була надія", – сумно підсумував експерт.

Своєю чергою, акторка та волонтерка Алла Мартинюк стверджує, що зняття Валерія Залужного – це шлях до капітуляції. Валерій Федорович є бойовим генералом, дипломатом, стратегом, інтелектуалом, командиром, який турбується про життя військових. Він не є кривавим генералом.

Вона наголосила: сьогодні Україна переживає надскладний період. Передовсім це стосується ситуації на фронті, нестачі зброї та зірваної комунікації з партерами.

"І під час такого важкого періоду й наступу ворога забрати Головкома у військових, які мають довіру до нього і більшість вмотивовані йти в бій навіть з групою інвалідності після поранення тільки через повагу і віру в Залужного, це катастрофа для України!" – висловила свою думку волонтерка.

Натомість політик Максим Бужанський зауважив, що сам факт зміни Командування ЗСУ відбувся найцивілізованішим чином. Без хвиль бруду, які могли б супроводжувати цей процес з усіх боків.

"У нас з Валерієм Федоровичем були різні розмови за ці два роки. Найменше з них було простих і легких. Ми багато в чому були незгодні, часто доходили до важких аргументів. Але ці всі речі другорядні, бо ми сходимося в головному – що Україна вища за его та амбіції. Не уявляю, наскільки це морально непросто зараз для Залужного – так цивілізовано і достойно піти з посади. Але це викликає безмежну повагу", – написав волонтер Віталій Дайнега.

Слова вдячності генералові висловив також нардеп Олексій Гончаренко. Він наголосив, що для українців Залужний не просто Генерал і навіть не Головнокомандувач. Це уособлення мужньої стійкості та єдності України.

"Міняти менеджмент – це нормально. Міняти воєначальників – теж. Подивіться будь-який затяжний військовий конфлікт і ви побачите, що це настільки звичайна історія, що в ній немає нічого дивного. Ворог намагався спекулювати на темі. Опозиція намагалася робити те саме. Чому? Тому що наші медіа зробили із Залужного ікону. Можливо, тоді це був найправильніший шлях, не сперечаюся, але це його наслідки", – припускає політолог Денис Гороховський.

Думка Безуглої та хвиля критику у Мережі

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.

"Недооцінили суб'єктність жінки й силу правди. Буває. Ну що ж. Тепер маємо хоча б ШАНС", – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

Варто зауважити, що деякі українці порадили нардепці спуститися на землю й бути менш пихатою. Мовляв, в неї проблеми з переоцінкою власної важливості.

"Той випадок, коли ваш егоцентризм конкурує з пришелепкуватістю! А по факту Мар'яна Безугла проста шавка, що виконує дурнуваті команди Андрія Єрмака".

Чимало українців іронічно продовжили тезу Безуглої про "шанс". Вони уточнили, що, напевно, вона мала на увазі "шанс програти війну" або ж "шанс для московитів знищити Україну".

Безуглій побажали купити російські рублі, адже гривні й долари їй вже не знадобляться. Люди хочуть бачити нардепку на лаві підсудних. "Дурепа, вам як яникам, втекти не вдасться!", – пишуть у Мережі.

Знайшлися й люди, які похвалили Безуглу і відзначили її проникливість. Втім, такі коментарі зібрали найбільше негативних реакцій.

З'явилися відповідні укази

На сайті президента України Володимира Зеленського з'явилися укази про звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського.

Спочатку оприлюднили указ №59/2024 про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", – йдеться в тексті указу.

І одразу після цього з'явився указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

"Призначити Сирського Олександра Станіславовича Головнокомандувачем Збройних Сил України", – йдеться в указі.

Реакція США

У Вашингтоні офіційно заявили, що вважають відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного суверенним рішенням, яке може ухвалювати глава держави. Там також наголосили, що підтримка України триватиме.

За словами речника американського Пентагону Патріка Райдера, наразі міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін ще не спілкувався з наступником Валерія Залужного генералом Олександром Сирським.

"Міністр Остін ще не говорив із цією людиною (Сирським – ред.). Я можу сказати вам одне, що нічого не зміниться і наша підтримка України є постійною", – сказав представник Пентагону.

США вважають кадрові питання внутрішньою справою української влади.

У Скабєєвої сталася істерика через Залужного

В ефірі телевізійної програми російської пропагандистки Ольги Скабеєвої запрошений військовий експерт Костянтин Сівков наважився похвалити Залужного і визнав, що той є талановитим воєначальником, оскільки у складних умовах зміг зупинити армію РФ. Від почутого у ведучої сталася справжня істерика.

"У тих умовах, в яких він опинився, досягнути тих результатів..." – розпочав розвивати свою думку постійний учасник пропагандистських телепрограм, але Скабеєва негайно закрила йому рота.

"В яких умовах? Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!" – істерично репетувала пропагандистка.

"В умовах, коли не було панування в повітрі, а панування повністю у Росії”, – намагався пояснити свою думку Костянтин Сівков.

"Залужний – кривавий убивця! Він віддає накази про вбивство російських солдатів! О Боже, немає переваги в повітрі у Залужного!" – не дала договорити йому ведуча програми, покликаної висміювати Україну та її армію.

Що відомо про наступника Залужного

Аналітики видання The Economist, коментуючи стиль командування генерала Сирського, зазначають принципи децентралізованого командування, детальне планування, а також використання елементів обману й раптовості.

Військова кар'єра Олександара Сирського:

З початком бойових дій на Донбасі 2014 року Олександр Сирський став начальником штабу АТО.

Був одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджав до самого міста, оточеного окупантами. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня, а згодом присвоїли звання генерал-лейтенанта.

2016 року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. 2017 року був призначений командиром Антитерористичної операції. Від 5 серпня 2019 року – командувач Сухопутних військ ЗСУ. Ще через рік, 2020-го, отримав звання генерал-полковника.

В перші тижні великого вторгнення РФ Сирський командував обороною Києва.

Під його керівництвом було створено два кільця оборони столиці: одне на зовнішніх околицях та одне – в межах міста. За рішенням генерала було зруйновано мостові переходи в Київській області, підірвано дамбу на річці Ірпінь у Козаровичах, що також призвело до затоплення позицій російської армії і завадило наступу ворога на столицю.

Був одним із командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого майже вся територія області блискавично була звільнена від ворога, зокрема такі міста, як Балаклія, Куп'янськ, Ізюм.

Восени 2022 року – навесні 2023-го керував обороною Соледара та Бахмута.

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