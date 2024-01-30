"Відставка" Залужного: в ISW пояснили, як Росії це грає на руку

Неперевірену інформацію також поширили і західні ЗМІ.
Чутки про "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного допомогають Росії вести інформаційну кампанію проти України.
Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).
"Російські джерела користуються чутками про "звільнення" або "відставку" Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу", - йдеться у повідомленні.
Американські аналітики навели заяву головної російської пропагандистки та головної редакторки RT Маргарити Симонян, яка підкреслила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про "відставку" Залужного, "хаос... корисний Росії".
В ISW звернули увагу, що неправдиву інформацію українських нардепів та інформаторів поширили також і західні ЗМІ.
Нагадаємо, ввечері пізно 29 січня в Мережі ширилася інформація про "звільнення" Залужного. Згодом в Офісі президента спростували цю інформацію.
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