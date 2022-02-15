Відстежували кілька тижнів: у Польщі українець оскандалився через сміття

Чоловіка змусили прибрати накидане, а також він сплатить чималенький штраф.
У Польщі покарали українця, який проживає в гміні Клобуцьк (Сілезьке воєводство). Він почав завалювати лісосмугу побутовим сміттям.
Про це повідомляється на сайті поліції.
Так, у Клобуцьку в лісосмузі виявили гори сміття. Слідчим знадобилося кілька тижнів, аби встановити, хто причетний до цього. Забруднювачем навколишнього середовища виявився 28-річний громадянин України.
Чоловіка змусили власноруч прибрати територію, яку він завалив сміттям.
Також на нього наклали високий штраф.
Аби інші не мали наміру забруднювати природнє середовище, правоохоронці виклали світлини сміттєзвалища до та після прибирання.
Нагадаємо, що у Польщі після розмови з правоохоронцями зник 41-річний заробітчанин з Тернопільської області. Про долю чоловіка невідомо від 26 січня.
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