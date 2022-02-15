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Відстежували кілька тижнів: у Польщі українець оскандалився через сміття

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Відстежували кілька тижнів: у Польщі українець оскандалився через сміття

pixabay.com

Чоловіка змусили прибрати накидане, а також він сплатить чималенький штраф.

У Польщі покарали українця, який проживає в гміні Клобуцьк (Сілезьке воєводство). Він почав завалювати лісосмугу побутовим сміттям.

Про це повідомляється на сайті поліції.

Так, у Клобуцьку в лісосмузі виявили гори сміття. Слідчим знадобилося кілька тижнів, аби встановити, хто причетний до цього. Забруднювачем навколишнього середовища виявився 28-річний громадянин України.

Чоловіка змусили власноруч прибрати територію, яку він завалив сміттям.

Також на нього наклали високий штраф.

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Аби інші не мали наміру забруднювати природнє середовище, правоохоронці виклали світлини сміттєзвалища до та після прибирання.

Нагадаємо, що у Польщі після розмови з правоохоронцями зник 41-річний заробітчанин з Тернопільської області. Про долю чоловіка невідомо від 26 січня.

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