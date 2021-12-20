Відстежуватимуть перекази кожної картки: українців попередили про перевірки щодо використання "ковідної" тисячі

У разі виявлення шахрайств, пов'язаних із грошима, на організаторів чекає покарання.

Використання тисячі гривень, які повністю вакциновані від коронавірусу українці можуть отримати у межах програми "єПідтримка", перевірятиме Міністерство цифрової трансформації та Департамент кіберполіції. Йдеться про відстежування транзакцій з грошима, щоб не допустити шахрайських дій з ними.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу 20 грудня.

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Наразі. як він уточнив, шахрайств із "ковідною" тисячею не зафіксовано, але у разі виявлення, на порушників чекає покарання.

"Наразі у нас немає поки жодних шахрайських дій з цією програмою. Але хочу підкреслити, що працює дуже велика і серйозна команда в рамках Міністерства цифрової трансформації та кіберполіції, яка буде в онлайнрежимі відстежувати всі транзакції щодо цієї програми, по кожній карті. Якщо будуть якісь підозрілі транзакції, схожі на шахрайство, відразу будуть зроблені оперативні дії для їхнього припинення і покарання тих, хто намагається організувати будь - яке шахрайство з цими засобами", - наголосив Шурма.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше у Мінкульті розповіли, як вакциновані українці витрачають "ковідну" тисячу від Зеленського.

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