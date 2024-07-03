"Відстійник для криміналу": колаборант із Маріуполя скаржиться на кавказьких шахраїв

Колаборант ниє, що у Маріуполі завелася група шахраїв із Кавказу, яка торгує підробленою технікою.

Колаборант із захопленого Маріуполя скаржиться, що після приходу окупантів місто затопили ОЗУ з Кавказу, які торгують підробленою технікою, зокрема айфонами, та обманюють місцевих мешканців.

На пост колаборанта звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

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Колаборант скаржиться, що провезти партії такого товару непомітно для окупаційної "влади" неможливо, бо на кордоні є суворий огляд. Очевидно, все відбувається за участю гауляйтерів, які теж мають "долю".

"До 2022 року про такі проблеми у місті і не чули. А тепер прийшов "русскій мір", і окуповані території перетворилися на відстійник для криміналу, мародерів та злодіїв. Усі поспішають нажитися на безправному населенні", — зазначив Казанський.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі люди скаржаться на регулярне свавілля мігрантів.

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