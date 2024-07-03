"Відстійник для криміналу": колаборант із Маріуполя скаржиться на кавказьких шахраїв

Колаборант ниє, що у Маріуполі завелася група шахраїв із Кавказу, яка торгує підробленою технікою.
Колаборант із захопленого Маріуполя скаржиться, що після приходу окупантів місто затопили ОЗУ з Кавказу, які торгують підробленою технікою, зокрема айфонами, та обманюють місцевих мешканців.
На пост колаборанта звернув увагу український журналіст Денис Казанський.
Колаборант скаржиться, що провезти партії такого товару непомітно для окупаційної "влади" неможливо, бо на кордоні є суворий огляд. Очевидно, все відбувається за участю гауляйтерів, які теж мають "долю".
"До 2022 року про такі проблеми у місті і не чули. А тепер прийшов "русскій мір", і окуповані території перетворилися на відстійник для криміналу, мародерів та злодіїв. Усі поспішають нажитися на безправному населенні", — зазначив Казанський.
Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі люди скаржаться на регулярне свавілля мігрантів.
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