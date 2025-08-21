Відсторонення Безуглої: парламент ухвалив рішення щодо скандальної нардепки

Безугла / © Facebook Мар'яни Безуглої

Парламент провалив видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії. «За» проголосував 141 депутат.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він нагадав, що пропозиція стала реакцією на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту.

«Рішення провалено виключно через позицію „Слуги народу“, які завалили це голосування. За 74 з 230 членів», — акцентував Железняк.

А відтак, вважає він, подальша поведінка Безуглої — на совісті причетних до провалу.

«Тож наступні всі зашквари Марʼяни сприймайте як = Слуги, Офісу, Президента», — завершив він.

Голосування щодо Безуглої

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла відома своїми гучними висловлюваннями та ініціативами. І нещодавно вона пояснила, що має синдром Аспергера, або ж «нейрорізноманітне мислення».

«Я думаю через структури, алгоритми, логіку. Факти й спостереження накладаються у свідомості, наче дані у базі, і з них формується висновок — побудований на змінних, які я врахувала», — пояснила Безугла.

Нардепка додала, що деякі колеги буцімто знали про її особливості і намагалися використовувати цю інформацію проти неї. Втім Безугла заявила, що зуміла перетворити цю «специфіку» на свою «зброю» та «знаряддя для досягнення власних ідей», пріоритетом для неї є робота на державу, особливо враховуючи війну, що триває з 2014 року.