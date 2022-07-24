"Відстояли своє право на вибір": у Міноборони розповіли про кількість жінок в ЗСУ

Понад 38 тисяч військовослужбовиць безпосередньо служать у ЗСУ, з них понад 5 тисяч перебувають на передовій. Крім них є також цивільні жінки, які працюють у ЗСУ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише Громадське.

"За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО. Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", - розповіла Маляр.

Також заступниця голови Міноборони зазначила, що раніше були обмеження для жінок на професії у ЗСУ, але зараз вони мають більше можливостей.

"У нас було два сплески збільшення кількості жінок у ЗСУ: перший раз – це 2014 рік, другий – 2022-й. Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні Сили та займає там своє почесне місце... Вони танкістки, артилеристки, навіть глибоководний військових дайвінг. Була дискусія про професії, які шкідливі для здоров'я напряму. Наші жінки відстояли своє право на вибір навіть таких професій", - розповіла заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок.

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