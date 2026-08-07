Відстрочка через догляд за дружиною: чи можуть відмовити, якщо є дорослі діти

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Українці, які оформлюють відстрочку від мобілізації через догляд за хворою дружиною, часто непокояться через наявність повнолітніх дітей. Проте юристи наголошують, що дорослі син чи донька не є законною підставою для відмови у відстрочці з боку ТЦК та СП.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Чи впливає на відстрочку наявність повнолітніх дітей?

Наявність у сім’ї повнолітньої спільної дитини не позбавляє військовозобов’язаного права на відстрочку, якщо він доглядає за дружиною на підставі медичних висновків. Таке роз’яснення надали юристи, наголосивши, що сам лише цей факт не може бути підставою для відмови.

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Водночас фахівці пояснили, що вимога підтверджувати відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд, діє не в усіх ситуаціях. Зокрема, вона застосовується лише під час оформлення відстрочки за пунктом 9 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», коли йдеться про догляд за батьками дружини.

Отже, якщо відстрочка оформлюється через необхідність постійного догляду саме за дружиною, повнолітня дитина не є підставою для відмови у її наданні.

Відстрочка через догляд за дружиною — список документів

Для оформлення відстрочки потрібно звернутися до ЦНАПу та подати оригінали або належним чином завірені копії документів.

Необхідний пакет включає:

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паспорти та реєстраційні номери облікових карток платника податків чоловіка і дружини;

свідоцтво про шлюб;

військово-обліковий документ чоловіка;

додаток 8 або довідку про отримання компенсації за догляд на непрофесійній основі;

документ, що підтверджує потребу дружини в постійному догляді — висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

До слова, у серпні частина студентів може втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо вони навчаються на заочній чи вечірній формі, здобувають другу або нижчу освіту всупереч принципу послідовності, були відраховані, завершили навчання без вступу на наступний рівень або оформили академічну відпустку, що не дає права на збереження статусу.

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