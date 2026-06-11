Відстрочка через інвалідність дитини: без яких документів ТЦК відмовить

Хоча мобілізація в Україні стосується усіх військовозобов’язаних чоловіків, деякі категорії можуть оформити відстрочку / © ТСН

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Якщо дитина військовозобов’язаного громадянина має інвалідність, він може отримати відстрочку від мобілізації. Для цього йому потрібно надати два ключові документи. Це свідоцтво про народження і медичний висновок про інвалідність дитини.

Про це написали на порталі «Юристи.UA».

Відстрочка є законним способом уникнути мобілізації до лав Збройних сил України у особливий період. Право на відстрочку мають усі військовозобов’язані громадяни, призовники не можуть отримати відстрочку.

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Для того, аби отримати відстрочку, потрібно мати законні підстави для цього. Крім того, ці підстави мають бути зафіксовані в територіальному центрі комплектування.

Однією із підстав є здійснення догляду за неповнолітніми дітьми. Зокрема, за дітьми з інвалідністю.

Які документи потрібні

Документ про інвалідність дитини (медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою № 080/о), або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу).

Що робити у випадку відмови

У МОУ кажуть, що найчастіше система відмовляє в оформленні відстрочки, якщо в державних реєстрах дані про дитину та її інвалідність відсутні або неповні.

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Оновити інформацію можна онлайн, попередньо зареєструвавши дитину в системі.

Також дані можна актуалізувати в державних установах. У повідомленні з відмовою мають вказати, куди варто звернутися з цим питанням. Це може бути:

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

орган соціального захисту населення (ОСЗН)

Пенсійний фонд України (ПФУ)

«Якщо вам запропонували звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН — їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи для обробки передають до ОСЗН», — радять в Міноборони.

Під час звернення до ЦНАПу або ОСЗН потрібно мати пакет документів:

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свідоцтво про народження або ID-картку дитини

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) дитини за наявності

пенсійне посвідчення за наявності

медичний висновок про інвалідність за формою №080/о, якщо дитина неповнолітня

довідка до акта огляду за системою оцінювання щоденного функціонування (раніше — МСЕК)

якщо дитина повнолітня

РНОКПП одного з батьків

витяг про зареєстроване місце проживання

Мобілізація в Україні — останні новини

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