Відстрочка через "Резерв+": чи можна її отримати за наявності штрафу від ТЦК

"Резерв +" / © armyinform.com.ua

Наявність штрафу за порушення правил військового обліку не є перешкодою для отримання відстрочки від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Про це повідомив адвокат Ярослав Турчин на порталі «Юристи.UA», коментуючи права студентів українських вишів.

За словами юриста, запис про порушення правил обліку або перебування особи у розшуку не впливає на технічну можливість подати електронну заявку.

«Наявність у „Резерв+“ запису про порушення правил військового обліку не заважає подачі електронної заявки на відстрочку», — підкреслив Турчин.

Процедура оформлення відстрочки у смартфоні є автоматизованою та складається з кількох кроків:

Авторизація у застосунку «Резерв+». Надсилання запиту через функцію «Оформити відстрочку». Автоматична перевірка даних системою через запит до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Отримання підтвердження або відмови у цифровому форматі.

За словами юриста, право на відстрочку мають студенти, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання, за умови, що рівень освіти, який вони здобувають, є вищим за попередній. Процес перевірки статусу студента відбувається автоматично без необхідності відвідування територіального центру комплектування (ТЦК).

Нагадаємо, ТЦК не має права штрафувати двічі за одне й те саме порушення. Але якщо ви порушуєте правила знову — наприклад, ігноруєте наступну повістку — за це випишуть новий штраф.

В Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію від 3 лютого до 4 травня. Це означає, що в лютому триватиме призов військовозобов’язаних громадян до лав ЗСУ для захисту від російської агресії.