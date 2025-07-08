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- Укрaїнa
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Відстрочка через Резерв+: хто зможе оформити її автоматично
Якщо підтвердити шлюб із військовим/військовою у системі не вдається, слід оновити свій статус у реєстрі «Оберіг».
Деякі громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично за допомогою застосунку Резерв+. Йдеться про осіб, які: перебувають у шлюбі з військовослужбовцем або військовослужбовицею або мають із ним/нею спільну дитину віком до 18 років.
Про це пише Волинський обласний ТЦК та СП.
Таке право передбачено пунктом 15 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Що робити, якщо не вдається оформити відстрочку
Найпоширеніша проблема — в системі не підтверджено, що чоловік або дружина є чинним військовим. У цьому випадку військовослужбовець має оновити свій статус у реєстрі «Оберіг» через один із застосунків:
Резерв+
1. Відкрити застосунок Резерв+
2. Перейти в розділ «Меню» — «Виправити дані онлайн»
3. Подати запит «Я вже військовий»
4. Після оновлення статусу — подати запит на відстрочку повторно
Армія+
1. Авторизуватися в застосунку Армія+
2. На сторінці «Ми не знайшли даних про вашу військову службу» натиснути «Я точно чинний військовий»
3. Заповнити необхідні дані
4. Після підтвердження статусу — повернутися до Резерв+ і подати заявку на відстрочку повторно
“Якщо все зроблено правильно — система автоматично підтягне оновлену інформацію, і ви зможете скористатись правом на відстрочку без зайвих бюрократичних процедур”, — зазначили у відомстві.
Раніше Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, які передбачають відстрочку від мобілізації для добровольців на 12 місяців. Йдеться про громадян, які відслужили за «Контрактом 18–24».
«Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік та одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ усунуть цю невизначеність», — йдеться у повідомленні.
Ба більше, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити і, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.