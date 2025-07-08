Відстрочка через Резерв+: хто зможе оформити її автоматично

Відстрочка у Резерв+ / © Міноборони України

Реклама

Деякі громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично за допомогою застосунку Резерв+. Йдеться про осіб, які: перебувають у шлюбі з військовослужбовцем або військовослужбовицею або мають із ним/нею спільну дитину віком до 18 років.

Про це пише Волинський обласний ТЦК та СП.

Таке право передбачено пунктом 15 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Реклама

Що робити, якщо не вдається оформити відстрочку

Найпоширеніша проблема — в системі не підтверджено, що чоловік або дружина є чинним військовим. У цьому випадку військовослужбовець має оновити свій статус у реєстрі «Оберіг» через один із застосунків:

Резерв+

1. Відкрити застосунок Резерв+

2. Перейти в розділ «Меню» — «Виправити дані онлайн»

Реклама

3. Подати запит «Я вже військовий»

4. Після оновлення статусу — подати запит на відстрочку повторно

Армія+

1. Авторизуватися в застосунку Армія+

Реклама

2. На сторінці «Ми не знайшли даних про вашу військову службу» натиснути «Я точно чинний військовий»

3. Заповнити необхідні дані

4. Після підтвердження статусу — повернутися до Резерв+ і подати заявку на відстрочку повторно

“Якщо все зроблено правильно — система автоматично підтягне оновлену інформацію, і ви зможете скористатись правом на відстрочку без зайвих бюрократичних процедур”, — зазначили у відомстві.

Реклама

Раніше Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, які передбачають відстрочку від мобілізації для добровольців на 12 місяців. Йдеться про громадян, які відслужили за «Контрактом 18–24».

«Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік та одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ усунуть цю невизначеність», — йдеться у повідомленні.

Ба більше, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити і, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.