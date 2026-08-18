Відстрочка через ЦНАП: чи може родич подати документи замість військовозобов’язаного

Відстрочка через ЦНАП

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Військовозобов’язані можуть подавати документи для оформлення або продовження відстрочки через Центри надання адміністративних послуг. Водночас передати заяву через родича, адвоката чи іншу уповноважену особу навіть за наявності нотаріальної довіреності не можна.

Деталі розповідає “Судово-юридична газета”.

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Для оформлення відстрочки через ЦНАП військовозобов’язаний має звернутися особисто.

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Причина полягає у самій процедурі: адміністратор ЦНАП повинен ідентифікувати заявника, сформувати відповідну заяву, прийняти необхідні документи та передати їх на подальший розгляд.

Тому довіреність на представництво інтересів не замінює особистої присутності військовозобов’язаного під час подання документів на відстрочку.

Чи вирішує ЦНАП, кому надавати відстрочку

Водночас ЦНАП не ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці.

Адміністратор лише приймає заяву та документи, оформлює їх і передає на розгляд у встановленому порядку. Тобто звернення через ЦНАП є способом подання документів, однак сам центр не визначає, чи має людина законні підстави для відстрочки.

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Таким чином, якщо військовозобов’язаний вирішив оформити або продовжити відстрочку через ЦНАП, йому необхідно прийти туди особисто. Надіслати замість себе родича чи представника з довіреністю не вийде.

Відстрочки від мобілізації в Україні — останні новини:

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Призову під час мобілізації підлягають військовозобов’язані, за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки або належним чином оформлене бронювання.

Раніше повідомлялось. що у Верховній Раді пропонують розширити перелік підстав для відстрочки. Законопроєкт №15494 від 10 серпня 2026 року передбачає можливість надати її одному з батьків, якщо другий постійно проживає за кордоном або перебуває там щонайменше 90 днів протягом року.

Автор ініціативи, народний депутат Георгій Мазурашу, пояснював пропозицію необхідністю захистити дітей, які фактично залишаються в Україні лише з одним із батьків.

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Водночас відстрочка та бронювання — це не одне й те саме. Вони мають різні підстави, порядок оформлення та терміни дії. ТСН.ua розповів, чим відрізняються відстрочка і бронювання, хто має право на відстрочку від мобілізації, як її оформити та кому доступне автоматичне продовження.

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