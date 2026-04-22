Відстрочка для багатодітних батьків: адвокатка пояснила, за яких умов можуть мобілізувати

Відстрочка / © ТСН.ua

Реклама

Чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, мають законне право на відстрочку від мобілізації. Проте наявність біологічного споріднення не завжди є достатньою підставою для її отримання. Обов’язковою умовою є підтвердження факту утримання дітей та відсутність боргів за аліментами.

Про це у коментарі «Суспільному» повідомила адвокатка Руслана Слободянюк.

Хто має право на відстрочку та як оформити

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», багатодітні батьки мають право на звільнення від призову.

Реклама

За словами юристки, оформити таке право можна через застосунок «Резерв+» або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

«Багатодітний батько має право оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього необхідно подати заяву та пакет документів, які підтверджують це право», — пояснила Руслана Слободянюк.

Перелік документів, необхідних військовозобов’язаному для оформлення відстрочки:

Паспорт громадянина України;

Військово-обліковий документ ;

Свідоцтва про народження дітей , де чоловік вказаний батьком;

Свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання.

За яких умов можуть призвати багатодітного батька?

Адвокатка підкреслила, що самого лише факту наявності дітей може бути недостатньо, якщо відсутнє підтвердження їхнього фактичного утримання або спільного проживання.

Реклама

Зокрема, право на відстрочку втрачається, якщо біологічний батько має заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує три місяці. Також відстрочка автоматично припиняє дію, коли одному з дітей виповнюється 18 років.

Чи мають право на відстрочку вітчими

Претендувати на відстрочку може не лише біологічний батько, а й вітчим. Якщо він офіційно усиновив дітей, він автоматично стає їхнім батьком і не повинен додатково доводити факт утримання.

«Якщо він усиновив дітей, то стає їхнім батьком і доводити утримання тоді не потрібно. Якщо ж такого не сталося, то варто довести відсутність утримання з боку біологічного батька. Але на це також впливає, чи не має вітчим заборгованостей за аліментами, наприклад, щодо дітей від попереднього шлюбу», — зазначила адвокатка.

Реклама

