Відстрочка для опіки чи догляду: автоматичне продовження стало простішим

Відстрочка від призову під час мобілізації / © ТСН.ua

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує автоматичне продовження відстрочок від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Про це повідомили в Міноборони.

Своїм рішенням уряд уточнив перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного продовження відстрочок.

Зокрема, передбачено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання.

«Наявність зазначених відомостей забезпечить дієву електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки», — наголосили в Міноборони.

У відомстві запевнили, що запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян.

Нагадаємо, у застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи.