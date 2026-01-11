Відстрочка для родичів зниклих безвісти: як отримати

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Процедуру оформлення відстрочки від мобілзації для родичів зниклих безвісти під час війни з Росією значно спрощено. Тепер її можна отримати або продовжити через ЦНАП або портал «Дія».

Про це повідомила координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова в інтерв’ю «Главкому».

Вона наголосила, що закон «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» передбачає право на відстрочку тим військовозобов’язаним, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат чи сестра — зникли безвісти під час відсічі збройної агресії Росії.

Реклама

Ключовою підставою для отримання відстрочки є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше через некоректно прописаний у постанові Кабміну перелік документів від родичів вимагали судове рішення про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

Тепер цю колізію усунуто: перелік документів у постанові приведено у відповідність до закону, і витягу з Реєстру достатньо для оформлення відстрочки.

Водночас Бєлячкова зауважила, що відстрочка не надається автоматично — її необхідно оформити у встановленому порядку.

Реклама

Нагадаємо, у Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.