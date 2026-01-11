ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Відстрочка для родичів зниклих безвісти: як отримати

Ключовою підставою для отримання відстрочки є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Процедуру оформлення відстрочки від мобілзації для родичів зниклих безвісти під час війни з Росією значно спрощено. Тепер її можна отримати або продовжити через ЦНАП або портал «Дія».

Про це повідомила координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова в інтерв’ю «Главкому».

Вона наголосила, що закон «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» передбачає право на відстрочку тим військовозобов’язаним, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат чи сестра — зникли безвісти під час відсічі збройної агресії Росії.

Ключовою підставою для отримання відстрочки є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше через некоректно прописаний у постанові Кабміну перелік документів від родичів вимагали судове рішення про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

Тепер цю колізію усунуто: перелік документів у постанові приведено у відповідність до закону, і витягу з Реєстру достатньо для оформлення відстрочки.

Водночас Бєлячкова зауважила, що відстрочка не надається автоматично — її необхідно оформити у встановленому порядку.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie