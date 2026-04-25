Відстрочка для студентів і працівників освіти: хто може отримати

Мобілізація / © ТСН.ua

В Україні діють правила відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів

На Facebook-сторінці Київського обласного ТЦК та СП розповіли, хто з працівників освіти та студентів може отримати відстрочку.

Під час мобілізації певні категорії громадян, які пов’язані з освітою, мають право на відстрочку від призову.

До них належать:

студенти професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають наступний рівень освіти

докторанти та інтерни

наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти й наукових установ, які мають науковий ступінь

педагогічні працівники шкіл, коледжів і професійно-технічних закладів, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки

«Важливо звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки до того, як людину направлять на збірний пункт або зарахують до списків військової частини», — йдеться у повідомленні.

У Верховній Раді пропонують суворі покарання для працівників ВЛК та ТЦК. У парламенті зареєстровано законопроєкт №12543. Згідно з текстом документа, за умисне порушення встановленого порядку проходження ВЛК членам комісій може загрожувати позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Водночас у Міноборони наголошують, що реформа мобілізації від 1 квітня 2026-го не планується. Вона стартує, але наразі відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях.