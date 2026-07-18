Відстрочка для студентів: кого можуть мобілізувати навіть під час навчання

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Під час дії воєнного стану в Україні студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак сама наявність студентського квитка не гарантує звільнення від призову.

Право на відстрочку визначається нормами Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та залежить від форми навчання, рівня освіти й інших встановлених законом умов.

Згідно із законом, право на відстрочку мають студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають відповідний рівень освіти, а також аспіранти, докторанти та лікарі-інтерни.

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Водночас відстрочка надається лише тим, хто навчається за денною або дуальною формою та послідовно здобуває вищий рівень освіти: наприклад, після завершення бакалаврату вступає до магістратури, а після магістратури — до аспірантури.

Крім того, факт навчання має бути підтверджений у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Особи, які не відповідають цим вимогам, можуть бути мобілізовані навіть під час навчання.

Зокрема, це стосується студентів заочної, вечірньої чи дистанційної форми навчання, тих, хто здобуває другу освіту того самого або нижчого рівня, а також не може підтвердити послідовне підвищення освітнього рівня.

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Закон також передбачає випадки, коли відстрочка припиняє діяти автоматично. Це відбувається у разі:

переведення на заочну форму навчання;

завершення або припинення навчання;

відрахування;

непідтвердження продовження навчання;

подання недостовірних відомостей.

Після втрати права на відстрочку військовозобов’язаний може бути мобілізований у встановленому законом порядку.

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, Верховна Рада вже вдвадцяте подовжила мобілізацію і воєнний стан в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня 2026-го.

Тим часом Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У більшості випадків військовозобов’язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звертатися до державних установ.

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