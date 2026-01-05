Відстрочка для вчителів 2026 року: адвокат пояснив, хто і як має ініціювати продовження

Вчитель математики / © Freepik

Реклама

Подовження відстрочки для учителів має ініціювати керівник відповідного навчального закладу. Саме після цього підтвердження учителю можуть автоматично подовжити відстрочку на відповідний термін.

Про це на порталі «Юристи.UA» написав адвокат Юрій Айвазян.

Хто ініціює продовження відстрочки

До юристів звернувся чоловік, який поцікавився, чи автоматизованим є процес надання відстрочки для учителів.

Реклама

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із цією категорією, зазначив, що починається процес з того, що керівник навчального закладу через відповідну інтегровану систему ПАК АІКОМ самостійно підтверджує наявність умов для відстрочки педагогічного працівника відповідно до ст. 23 Закону України від 21.10.1993 №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Натискання позначки означає, що директор закладу загальної середньої освіти підтверджує відповідність педагогічного працівника вимогам законодавства», — підкреслив юрист.

Основні критерії для педагога

Айвазян нагадав, якими є ці критерії відповідності.

Таких критеріїв існує три:

Реклама

працівник є педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти;

він працевлаштований у закладі за основним місцем роботи;

а також має педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки.

«Після цього підтвердження педагогічний працівник автоматично включається до відповідного реєстру Міноборони для поновлення відстрочки», — резюмував адвокат.

Раніше ми писали про те, хто втратить бронювання 2026 року.