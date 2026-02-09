Відстрочка для захисників 18-24: Веніславський розповів деталі

Мобілізація / © ТСН.ua

Невдовзі Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про відстрочку для певної категорії захисників. Так, він гарантує молодим військовослужбовцям після року служби 12 місяців відпочинку без повторної мобілізації.

Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський в ефірі Ранок.LIVE.

Після 11 лютого, на його думку, не має бути проблем з ухваленням законопроєкту. За його словами, документ давно підготовлений, але раніше не був ухвалений через політичні аспекти та перекручування фактів.

«Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми його ухвалимо. І молоді люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони», — сказав Веніславський.

Раніше проблему відстрочок для військових віком 18–24 роки, які уклали контракти, окреслив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Наразі ситуація така, що їх можуть повторно призвати до війська одразу після демобілізації.

«На цей момент військові за контрактом "18–24" залишаються без обіцяного права на річну відстрочку», — зазначив він.