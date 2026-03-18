Відстрочка не рятує: як правильно пройти ВЛК і не отримати штраф

В Україні під час воєнного стану продовжує діяти загальна мобілізація. Військовий обов’язок поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років, а також на жінок окремих спеціальностей. Водночас частина громадян має право на відстрочку від призову.

Однак, як пояснюють юристи, відстрочка не звільняє від виконання інших обов’язків, зокрема проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Адвокат Дмитро Стриченко зазначає: навіть за наявності оформленої відстрочки військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд. При цьому саме проходження ВЛК не означає автоматичну мобілізацію — якщо є законні підстави, відстрочка продовжує діяти.

Як часто потрібно проходити ВЛК

Під час воєнного стану висновок ВЛК є чинним протягом одного року. Тому військовозобов’язаним рекомендують стежити за строками та за потреби проходити комісію повторно.

Це дозволяє уникнути ситуацій, коли медичний висновок стає простроченим.

Коли можуть оштрафувати

Ігнорування повістки на проходження ВЛК вважається порушенням правил військового обліку. За це передбачений штраф — від 17 до 25,5 тисячі гривень.

В окремих випадках територіальні центри комплектування можуть розцінювати як порушення навіть прострочення медичного висновку.

Юристи наголошують:

відстрочка не звільняє від проходження ВЛК;

проходження комісії не означає автоматичний призов;

недотримання вимог може призвести до адміністративної відповідальності.

Зняття з військового обліку: коли можуть відмовити

Під час зміни місця проживання військовозобов’язані повинні оновлювати свої дані у ТЦК. Без цього оформити нову реєстрацію неможливо.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що уникнути візиту до військкомату під час переїзду не вдасться: спочатку потрібно стати на облік за новим місцем проживання.

Нові обмеження для порушників військового обліку

У Верховній Раді обговорюють можливе посилення відповідальності для військових у СЗЧ та громадян, які порушують правила військового обліку.

Серед ідей — запровадження обмежень, аналогічних тим, що діють для боржників зі сплати аліментів. Зокрема, це може стосуватися банківських операцій, отримання кредитів, адміністративних послуг та навіть права керування транспортом.

