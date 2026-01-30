Відстрочка не звільняє від повістки з ТЦК: пояснення адвоката

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Наявність чинної відстрочки від призову під час мобілізації не звільняє від обов’язку своєчасно з’являтися за повісткою до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

На цьому наголосив адвокат Роман Кичко в інтерв’ю «Українському радіо».

«Мобілізувати [військовозобов’язаного з відстрочкою] не можуть, але якщо надходить повістка, то ви маєте з’явитись [у ТЦК]», — зазначив він.

Адвокат пояснив, що застосунок «Резерв+» частину інформації отримує автоматично з державних реєстрів, а технічні помилки іноді призводять до оголошення громадян у розшук.

Окрім того, за його словами, навіть внесення всіх необхідних облікових даних у застосунок «Резерв+» не виключає появи додаткових запитань з боку ТЦК, на які громадянину потрібно відповідати.

Роман Кичко зауважив, що у військовозобов’язаних можуть залишатися неуточнені дані, зокрема ті, які не оновлювалися роками. Такі випадки можуть вважатися затяжним правопорушенням, якщо інформація залишається неоновленою досі.

«Тому, якщо навіть приходить повістка, коли є відстрочка — з’явитися потрібно», — наголосив адвокат.

Він попередив, що ігнорування повістки може призвести до оголошення людини в розшук і накладення штрафу.

Нагадаємо, військовозобов’язаним загрожують штрафи від 17 тис. грн за порушення правил військового обліку. Тривала заборгованість відкриває шлях до виконавчої служби та арешту активів. Юристка пояснила, за яких умов можлива конфіскація майна та як діяти, щоб захистити власні права.