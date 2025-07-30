Відстрочка під загрозою: хто з чоловіків може втратити захист від мобілізації після 7 серпня

Мобілізація в Україні / © ТСН

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7 серпня 2025 року тисячі чоловіків в Україні можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо не підтвердять законні підстави. Усі пільги діють лише за умови належного документального оформлення.

Про це пише "УНІАН".

Наразі мобілізації не підлягають чоловіки, які мають відповідні причини, передбачені законом. Щоб зберегти відстрочку, слід вчасно звернутись до територіального центру комплектування та подати документи.

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Основні категорії, які мають право на відстрочку:

За станом здоров’я. Призову не підлягають особи з інвалідністю будь-якої групи, а також звільнені з полону.

За професією. Певні фахівці, важливі для економіки, можуть оформити бронювання.

Через сімейні обставини. Відстрочка надається батькам трьох неповнолітніх дітей (без заборгованості з аліментів), батькам-одинакам, тим, хто доглядає за дитиною з інвалідністю або тяжкохворою.

Через навчання. Відстрочку можуть отримати лише ті, хто здобуває першу вищу освіту.

Через догляд за родичами. Відстрочка можлива за висновком лікарсько-консультативної комісії. Йдеться про догляд за особами з інвалідністю або хворими батьками чи дружиною. Інвалідність не є обов’язковою умовою — достатньо підтвердження потреби в постійній допомозі.

Через втрати в сім’ї. Призову не підлягають чоловіки, чиї близькі загинули на війні або зникли безвісти.

Однак навіть наявність підстав не гарантує автоматичного звільнення від мобілізації — відстрочка має бути офіційно оформлена через ТЦК і відображатися в застосунку "Резерв+".

Щоб не втратити право на звільнення від призову після 7 серпня, слід оновити або подати документи завчасно.

Також у застосунку "Резерв+" автоматично можуть отримати відстрочку чоловіки, які перебувають у шлюбі з військовослужбовицею або мають з нею спільну дитину до 18 років.

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Нагадаємо, громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюєтеся 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік призовників. Це не прирівнюється до призову на військову службу.