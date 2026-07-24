Відстрочка після зміни роботи: стало відомо, хто має повідомляти ТЦК

Мобілізація / © ТСН.ua

Реклама

Досить актуальним є запитання про те, чи потрібно українці, які мають відстрочку від мобілізації, самостійно повідомляти ТЦК і СП про нове працевлаштування. Звісно, за умови, що нова посада також дає це право.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» із посиланням на чинне законодавство.

Якщо нова посада також дає право на відстрочку, військовозобов’язаний не зобов’язаний особисто звертатися до ТЦК. Необхідні відомості мають передавати роботодавці.

Реклама

Зазначається, відстрочка від мобілізації не надається автоматично — військовозобов’язаний має підтвердити наявність законних підстав для її отримання. Зокрема, право на відстрочку можуть мати працівники закладів освіти, якщо вони відповідають визначеним законом вимогам.

Якщо людина звільняється з одного навчального закладу та переходить працювати до іншого, де також передбачено право на відстрочку, сама зміна місця роботи не означає автоматичну втрату цього статусу. У такому випадку передавати інформацію до ТЦК мають саме роботодавці, а не сам військовозобов’язаний.

Мобілізація в Україні - останні новини

Кабмін ухвалив рішення щодо відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть подавати документи на новий вид, не ризикуючи втратити вже наявний статус під час розгляду заяви.

Зауважимо, студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак сама наявність студентського квитка не гарантує звільнення від призову. Згідно із законом, право на відстрочку мають студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають відповідний рівень освіти, а також аспіранти, докторанти та лікарі-інтерни.

Реклама

Водночас адвокат Микола Сіренко повідомив, що бронювання від мобілізації можуть скасувати за добу. Це стається після того, як співробітника звільнять і внесуть відповідні відомості до ПФУ.

Новини партнерів