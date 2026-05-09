Відстрочка по-новому та строки служби: у Раді вперше показали "свіжі" умови контрактів для військових

Внаслідок реформи в українській армії, яку анонсував президент Володимир Зеленський та Міністерство оборони, пропонується встановити чіткі терміни для служби за контрактом та передбачити бронювання для військовослужбовців після звільнення зі служби за контрактом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на проєкти контрактів, які почали надсилати військовим.

За його словами, наразі пропонується:

укладання контракту строком на 1 рік виключно для чинних військовослужбовців (служба в бойовій роті);

укладання контракту строком від 2-х років і більше для всіх категорій військовослужбовців та громадян.

При цьому укладання контрактів пропонується здійснити у 3 етапи

На першому етапі — з військовослужбовцями основних бойових підрозділів бойових військових частин до роти включно (механізовані, мотопіхотні, штурмові, десантно-штурмові, морської піхоти, спеціальних операцій тощо).

На другому етапі — з військовослужбовцями підрозділів бойових військових частин, які не увійшли до першого етапу, а також у військових частинах ВМС, БпС, РВіА, авіаційні, ЗРВ та РТВ.

На третьому етапі - з військовослужбовцями органів військового управління, військових частин логістики, підтримки, медичні, ТЦК та СП, ВВНЗ та інших.

Крім того, пропонується надання права на відстрочку від призову по мобілізації після звільнення тим військовослужбовцям, які уклали контракт від 2-х і більше років із розрахунком, 1 місяць виконання бойових завдань — 3 місяці відстрочки.

Нагадаємо, в Україні затвердили план нової реформи армії, щоб краще підготувати ЗСУ до п’ятого року війни. У травні затвердять усі документи та джерела фінансування, а вже від червня військові мають відчути реальні зміни.

