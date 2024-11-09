Відстрочка спливає 9 листопада: в Міноборони розповіли, як поновити її в "Резерв+"

Для більшості громадян України термін відстрочки від мобілізації спливає 9 листопада, тож з 10 листопада можна скористатися послугою онлайн-відстрочки в "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

"Все зроблено таким чином, щоб дати користувачу скористатися послугою і не йти в ТЦК та не стояти в понеділок в черзі, при цьому, не робити помилок в реєстрі і не давати подвійного статусу відстрочки, а дочекатися коли діюча відстрочка перестане мати свою юридичну силу", – розповіла вона.

Варто зазначити, овою послугою з онлайн-відстрочки від мобілізації у застосунку "Резерв+" можуть скористатися лише військовозобов'язані, призовників нововведення не стосується.

Якщо призовник спробує оформити відстрочку, то отримає відмову. Адже у такої особи немає підстав для відстрочки, оскільки людина у категорії призовників. Люди з цим статусом не підлягають мобілізації під час воєнного стану.

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Оформлення онлайн-відстрочки в "Резерв+" для студентів та людей з інвалідністю – це тільки початок. Вже активно тестується відстрочка для багатодітних батьків.

"Це тільки початок, ми вже активно тестуємо відстрочки для багатодітних батьків. Вона вже реалізована, ми хочемо її відтестувати на обмеженому колі наших багатодітних батьків й далі якнайшвидше вийдемо в доступну версію для всіх наших користувачів", – зазначила Чорногоренко.

Нагадаємо, громадяни можуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці, а зробити це онлайн.

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