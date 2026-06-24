Відстрочка та нові зарплати: у Міноборони показали контракти для військових в тилу

Базовий контракт ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців. Там обіцяють, що умови для всіх військових стануть справедливими.

Про це повідомили у Міноборони.

Нові базові контракти для військових: зарплати і терміни служби

Нововведення стосується діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців, чия діяльність не підпадає під дію піхотно-штурмових чи бойових контрактів. За інформацією відомства, цей крок є частиною стратегії з прискорення переходу Збройних Сил України на повністю контрактну основу.

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Скористатися новою пропозицією та підписати базовий контракт терміном на 24 місяці можуть дві категорії громадян:

військовозобов’язані;

діючі військовослужбовці.

Однією з ключових переваг нових контрактів є чітко визначена система відстрочки після їх завершення. Наприкінці терміну служби військовослужбовцю гарантується базова відстрочка на 6 місяців.

Окрім цього, передбачено додаткові відстрочки за заслуги та виконання завдань:

+1 день — за кожен день безпосереднього виконання бойових завдань;

+1 місяць — за кожен рік військової служби, пройденої до 2022 року.

Підсумкова тривалість відстрочки розраховуватиметься індивідуально.

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Загальний розмір щомісячних виплат для тилових спеціалістів стартує від 30 000 гривень. Сума складатиметься з базової ставки 20 тисяч гривень та додаткової винагороди за виконання завдань у тилу — ще 10 тисяч гривень.

Максимум зарплати залежить від звання, посади, вислуги років та виконаних спеціальних завдань. Військові, які укладуть контракт, також матимуть право на додаткові виплати. Під час першого укладення контракту виплачуватимуть одноразову допомогу — 27–33 тисячі гривень (залежно від звання).

Також військові можуть претендувати на щорічну допомогу на оздоровлення від 20 000 гривень.

У Міністерстві оборони наголошують, що під час дії воєнного стану військовослужбовці з базовим контрактом також можуть бути залучені до виконання бойових місій. У таких випадках система оплати праці змінюється:

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Під час виконання завдань у штабах, пунктах управління або за безпосередньої участі у бойових діях виплати нараховуються за стандартами бойового контракту. У разі залучення до завдань на першій лінії фронту грошове забезпечення розраховується аналогічно до піхотно-штурмового контракту.

На базових контрактах військові можуть працювати, наприклад, на таких посадах:

майстер з ремонту БпЛА;

автомеханік;

акумуляторник;

офіцер пункту управління;

начальник служби;

діловод;

бухгалтер;

водій;

кухар тощо.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, і одним із найближчих нововведень може стати зменшення кількості чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. За інформацією народних депутатів, Міноборони розробляє алгоритми для посиленої уваги до цієї категорії громадян, використовуючи масив даних з усіх державних реєстрів.

Конкретні механізми наразі є закритою інформацією, проте у Верховній Раді раніше припускали, що розшук порушників мобілізації можуть проводити за аналогією з неплатниками аліментів, до яких застосовують обмеження прав на керування транспортом, володіння зброєю, а також блокування банківських рахунків і внесення до реєстру боржників.

Водночас у парламенті на стадії ознайомлення перебуває законопроєкт №15076, який пропонує врегулювати правила затримання та перевірки документів військовозобов’язаних. Документ передбачає заборону представникам ТЦК та поліцейським неправомірно затримувати громадян, безпідставно застосовувати фізичну силу або спецзасоби під час вручення повісток.

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Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов’язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до служби, а її висновок є дійсним протягом одного року. Відповідно до постанови Кабміну № 560 та позиції Міністерства оборони, громадяни з чинною відстрочкою або бронюванням не зобов’язані проходити ВЛК.

Винятками є лише випадки, коли особа добровільно вступає на службу за контрактом, самостійно бажає пройти огляд або раніше мала статус «обмежено придатного» і потребує повторного медичного огляду.

Якщо особу з відстрочкою чи бронею всупереч правилам направляють на медогляд, юристи радять не ігнорувати виклик повністю, щоб уникнути ризику оголошення в розшук або анулювання бронювання, а натомість подавати скаргу керівництву ТЦК обласного рівня.

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