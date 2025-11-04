Відстрочка від мобілізації у листопаді: нові правила, автоматичне подовження та ключові зміни

В Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації / © ТСН.ua

Реклама

На початку листопада 2025 року в Україні набули чинності нові правила оформлення та подовження відстрочок від мобілізації.

Водночас Верховна Рада підтримала важливу соціальну ініціативу: законопроєкт, що надає річну відстрочку від призову для молоді, яка вже відслужила за річним контрактом у період воєнного стану.

ТСН.ua зібрав головне, що варто військовозобов’язаним знати про нововведення та кому варто чекати на автоматичне подовження відстрочки.

Реклама

Відстрочка для молодих контрактників

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13574, який надає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації військовозобов’язаним та резервістам віком 18–25 років, передає «Судово-юридична практика».

Згідно із документом, ця норма поширюється на тих, хто під час воєнного стану відслужив за річним контрактом і звільнився на законних підставах.

У парламенті роз’яснили, що мета цього законопроєкту забезпечити соціальний захист для молоді та уникнути їхньої повторної мобілізації «наступного ж дня».

Верховна Рада України розпочала процес законодавчого захисту від повторного призову молодих військових, які відслужили за контрактом

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», доповнивши її новою частиною, яка передбачає відповідне право на відстрочку.

Реклама

Якщо документ буде ухвалено в цілому, він набуде чинності після офіційного опублікування. Очікується, що це рішення сприятиме підвищенню мотивації для укладання короткострокових контрактів під час воєнного стану та покращить умови ротації особового складу.

Нові правила оформлення відстрочок у листопаді

Від 1 листопада в Україні змінилися правила оформлення відстрочок від мобілізації.

Речник Київського обласного ТЦК Олег Байдалюк розяснив, що подання документів тепер здійснюється через ЦНАПи, а не напряму до ТЦК.

«Зміниться лише ось цей перший ланцюжок стосовно подавання документів. Тепер вони подаватимуться громадянами не до ТЦК, а до ЦНАПів», — заявив Байдалюк.

Реклама

Своєю чергою, адміністратор ЦНАПу відсканує документи та надішле їх в електронному вигляді до ТЦК та СП, який ухвалює рішення.

Від 1 листопада в Україні змінилися правила оформлення відстрочок від мобілізації

Таким чином, ЦНАП працює як фронт-офіс. Після ухвалення рішення військовозобов’язаний отримує сповіщення в «Резерв+», а відмітка про відстрочку автоматично з’являється у його електронному військово-обліковому документі.

Водночас військовозобов’язані можуть продовжити відстрочку онлайн, а саме через застосунок «Резерв+».

Варто зауважити, що у «Резерв+» вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн, включно з інвалідністю, батьківством дитини з інвалідністю, багатодітністю та статусом студента/аспіранта. Цей перелік обіцяють розширити.

Реклама

Проте, як наголосив Байдалюк, ухвалення рішення про відстрочку та його видача залишається виключною компетенцією ТЦК. Після цього дані вносяться до реєстру «Оберіг», а єдиним підтвердженням відстрочки стає електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+» (паперова довідка скасовується).

Кому автоматично подовжать відстрочку від мобілізації у листопаді

Водночас новий порядок оформлення відстрочок у листопаді також передбачає їхнє автоматичне подовження завдяки системі «Резерв+, повідомляє Судово-юридична газета.

Особисте звернення до ТЦК стає непотрібним, якщо система може підтвердити законні підстави для відстрочки, а дані в реєстрах є актуальними.

В іншому випадку, якщо інформація застаріла або не підтверджена, військовозобов’язаному доведеться оновлювати свої дані через ЦНАП.

Реклама

Відтак автоматичне подовження отримають:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі);

батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;

особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;

військові, звільнені з полону.

Ті, у кого є застосунок «Резерв+», отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично подовжено від 5 листопада 2025-го — дати подовження мобілізації.

У Міноборони наголошують, якщо відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не сталося — це означає, що в реєстрах відсутні або застарілі дані. В такому разі потрібно оновити інформацію або звернутись до ЦНАПу з документами для оформлення відстрочки.

Чого очікувати після 5 листопада: юристка роз’яснила нюанси

Адвокатка Дар’я Тарасенко у відео на Facebook наголосила, що підстави для відстрочки, які визначені законом, та пакет документів, необхідних для її оформлення, залишилися такими, як і раніше.

Реклама

«Перелік документів, які треба подати, щоб оформити свою відстрочку, також не змінився. Це постанова Кабміну №560, додаток №5 (у вигляді таблички). Там ви можете знайти свою підставу і перелік документів…. Із останніми змінами цей також список не змінився», — зауважила Тарасенко.

Водночас юристка зазначила, що нововведення стосуються лише двох моментів:

подовження відстрочки, яка була надана раніше;

оформлення первісної відстрочки.

За словами експертки, у новій редакції постанови Кабміну №560 передбачено автоматичне продовження більшості відстрочок, окрім деяких категорій громадян.

«Усі відстрочки, крім заброньованих і посадових осіб, продовжуються автоматично — на підставі раніше поданих документів і даних у реєстрі. Звучить чудово. У кого відстрочка була оформлена до 5 листопада, нічого не потрібно робити. Але цього не відбувається», — зазначила Дар’я Тарасенко.

Реклама

Як пояснила юристка, причина цьому — різночитання між текстом постанови та роз’ясненнями Міноборони.

Експертка зазичає, що Міноборони наполягає, що автоматично продовжуються лише ті відстрочки, актуальність яких підтверджена даними в реєстрі, що суперечить прямому тексту урядового документа.

Водночас юристка наголосила на важливості розрізняти два процеси: продовження та нове оформлення.

«Коли ми говоримо про продовження відстрочки, мається на увазі, що у людини вже є чинна відстрочка, наприклад, до 5 листопада, і вона хоче, щоб вона діяла далі. Якщо ж відстрочка закінчилась, припустімо, у серпні, і зараз у реєстрі про неї немає інформації, тоді мова йде не про продовження, а про нове оформлення», — пояснює експертка.

Реклама

Тарасенко наголосила, що «автоматичне продовження відстрочки» стосується не всіх і відбудеться лише за умови наявності актуальних даних у реєстрі. В іншому випадку, вам потрібно подавати повний пакет документів заново.

Автоматичне продовження відстрочки переважно стосується тих військовозобов’язаних, які раніше оформлювали її онлайн через систему «Резерв+». Юристка радить перевірити статус відстрочки 5 листопада тим, чия вона досі чинна, і уважно стежити за термінами, щоб уникнути проблем.

Раніше експерти розповіли, чи потрібні всі українці на фронті. Як зазначають спеціалісти, час від часу таке питання в інформпросторі обговорюється, а адвокати до цього додають, що після впровадження нових механізмів військового обліку територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) будуть спроможні «побачити всіх».

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.